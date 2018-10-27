韓流發威爆炸 力拚港都翻轉

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨晚在鳳山舉辦首場造勢大會，會場邊的圍牆上也擠滿支持群眾。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導
韓國瑜大進場時受到民眾熱烈歡迎，激情支持者衝上前拉扯，讓他差點站不穩。（林宏聰攝）

藍軍陸軍氣勢驚人！賣汽笛的攤販都驚嘆，先前陳其邁的場子只賣了30多支，韓國瑜的場子賣了150多支，尚未享受到韓國瑜拚經濟政策的紅利，就先小賺一筆選舉財。連執勤員警都驚嘆，「只有總統大選才有這種場面」！

挺韓總 粉絲大軍壓境

「跟著人群走！」韓國瑜粉絲大軍壓境，26日晚間不到6時，距離鳳山造勢場地最近的高雄捷運大東站開始湧進人潮，有人搖旗吶喊、有人攜家帶眷，雖然來自東南西北，但個個情緒高昂，看到人群一波一波下車，大家默契十足只有一句話「跟著人群走」，都是要來挺韓總。

高雄捷運大東站平時周五傍晚約5、600人出站，但26日傍晚5時至7時，估計有近3、4000人出站，會場旁的陸橋人行道也停滿機車，人潮塞爆周邊道路，主辦單位宣布空拍畫面分析超過5萬人湧入，騎機車起碼要花1個多小時找停車位。

悶太久 盼帶來新氣象

自動擔任接駁車的翁姓計程車司機說，高雄沉悶太久，這次韓總參選高雄巿長，大家都希望他能為高雄帶來新的氣象，而且他的作風、他的願景很符合高雄人的期待，自動自發來幫忙。計程車擋風玻璃貼上「韓國瑜粉絲團」的蕭姓運將也說，開小黃已經4年多，經濟狀況真的很差，所以來挺韓國瑜。

坐上免費接駁計程車的高先生特別從苗栗南下力挺韓國瑜。他說，認同韓國瑜的理念，希望他能將台灣沉悶的感覺翻轉過來。來自桃園的劉先生則認為，韓總的參選，基本上已經改變台灣的選舉風氣，更希望這股韓流能夠席捲全台灣，包括桃園。

會場邊 道路幾全癱瘓

許多在地韓粉走到會場周邊建國路等道路，人潮多到擠不進去，只好佇立人牆外聽演講。

反而是來自外縣市的各地韓粉，提早到並且在會場卡到好位子，陳姓、李姓老先生早上8點就從台中大肚區搭國光客運南下高雄，轉搭捷運趕赴會場，兩人搶得頭香，苦等7個小時，就為了替韓國瑜讚聲，要一吐胸中的怨氣。

會場周邊3公里的道路幾乎全部癱瘓，警方加派警力疏導改走替代道路，柯姓民眾被塞在路上半小時都動彈不得，還在路上遇到父母，才得知父母也去參加，但人潮爆滿擠不進去敗興而歸，語氣中盡是未能親睹韓國瑜風采的遺憾。

(中國時報)

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