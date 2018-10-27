邁開大步 改直球對決迎戰

民進黨高雄市長候選人陳其邁，26日回母校雄中參加運動會。（李義翻攝）

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中國時報
／高雄報導

總統府祕書長陳菊日前下達最後選戰策略「以萬變應萬變」，民進黨高市長候選人陳其邁團隊重新整軍，被外界譏「躲在防空洞選舉」的陳其邁，開始「做回原本的陳其邁」，積極上政論節目、端政策牛肉，與韓國瑜正面對決打直球。

韓國瑜陣營氣勢如虹，就連老市長、總統府祕書長陳菊也看不下去，公開直說國民黨在選戰策略利用網路部分確實是成功的，而民進黨在選戰一開始警覺性不足，民進黨會做通盤檢討。

昨韓國瑜首場大造勢在鳳山磅礡登場，陳其邁則積極上政論節目加強曝光。陳其邁表示，剩下1個月，不論是組織動員或接受專訪提政見，這是與選民直接面對面最好的方法，「讓大家很清楚地了解所熟悉的陳其邁。」

對於韓國瑜正進行三山大會造勢，如何針對農會、果菜系統回防？陳其邁說，這次選舉獲得所有漁會及絕大部分農會支持，尤其農民有困難時都找得到他與團隊，以果菜市場為例，至少去超過30次以上，大家對他非常熟悉，自然而然多數農漁會支持他。

陳其邁競辦發言人、立委趙天麟認為，高雄市長選戰已成全國矚目焦點，不管日後雙方採空戰、陸戰或辯論，都會全面打直球對決，讓「陳其邁做陳其邁就可以」，他是個戰將，將加強公開政策論述力道，也疾呼高雄人好好思考，如何選賢與能。

趙天麟強調，韓國瑜與陳其邁有著不同思維及施政方針，期待選民從激情言語、看熱鬧氛圍中改變，如今正是看門道的時候；韓國瑜的瘋言瘋語已到了一個極限，最後還是得看牛肉，透過11月10日公辦政見會及籌備中的媒體辯論會，就可知誰有沒有料。

陳其邁與韓國瑜首場大造勢，不約而同選擇鳳山出發。趙天麟觀察，韓的場地頂多容納1萬人，且不少是來自全台各地動員，反觀陳其邁造勢則是扎扎實實的3萬人。他向支持者信心喊話，接下來不管陸戰，還是各方面組織戰，最後1個月已鋪排好了，預告將會很盛大。

(中國時報)

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