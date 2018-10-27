民進黨評高雄選情「緊張中帶穩定」

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中國時報
／台北報導

九合一年底選舉進入倒數，國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨晚舉辦萬人造勢，目前傳出的賭盤，高雄市與台中市都已進入PK盤；不過，民進黨祕書長洪耀福昨天表示，目前高雄市的選情是「緊張中帶穩定」。

此外，陳其邁陣營重量級操盤手指出，韓國瑜這次大動員，主要是為了拚場，想要展現「他們不僅在空軍很強，陸軍也很強。」

面對韓國瑜聲勢直逼陳其邁，讓民進黨近來進入緊急備戰狀態。在前立法院長王金平運籌帷幄下，韓陣營首場大型造勢晚會登場，綠營人士的群組昨天下午陸續傳來國民黨動員訊息，緊盯韓國瑜的動向，顯示民進黨不得不正視韓國瑜現象。

英系操盤手表示，原本他們以為韓國瑜晚上的造勢只有動員嘉義以南，結果目前看來，是從台中就開始動員。高雄市大概要開出150萬票，但韓國瑜動員1、2萬人沒意義，主要就是為了拚場。

由於韓國瑜的「空戰」相當成功，但總被對手陣營認為，韓的組織太弱；這位操盤手強調，韓國瑜這次強力動員，就是要展現「他不只有空軍強，陸軍也很強。」

他表示，韓國瑜若展現這樣的聲勢，對陳其邁來說，也沒有不好，至少讓陳有所警惕。

洪耀福說，民進黨每個縣市都很認真打選戰，高雄的狀況，全國關心民進黨的人都會比較緊張，但他認為這也有好處，用嚴肅、戒慎恐懼心情來打選戰，只要很嚴肅面對，很認真的面對選戰，都能夠穩定發展。

日前副祕書長徐佳青受訪時形容，從民進黨內部來看，陳其邁與韓國瑜差距還有「穩穩一段」。被問到陳其邁選情回穩了嗎？洪耀福先笑著說，「一直都很穩定啊」；隨後補句，「緊張中帶穩定」。

(中國時報)

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