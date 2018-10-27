被指影片侵權 韓疑奧步

2018年10月27日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

綠營連番猛攻國民黨高雄市長候選人韓國瑜影片涉抄襲，連和泰汽車微電影也抄，韓國瑜26日回擊重申，這支影片非他官方製作，並反問「若網友也借用知名公司影片，要大家支持陳其邁，再一堆人罵他偷竊侵權，他不覺得冤枉嗎？」他也暗指影片抄襲爭議並不單純。

韓國瑜說，非常感謝義勇軍大力相助，但這段時間以來，他不斷大聲疾呼、拜託大家注意智慧財產權，竟還有人用知名公司、500萬人看過的影片剪輯來支持韓國瑜，「這葫蘆裡賣什麼膏藥？如果這是暗黑集團的奧步，請問我的清白在哪裡？」

對於政治大學教授陳芳明在臉書痛批韓國瑜「無恥」，韓國瑜表示，他很敬重陳芳明，但請學者專家批判別人之前，先去了解事情的真相，他的官方競選影片至今只有青年創業1支，對於侵犯和泰汽車權益的這支影片，他完全不知情。

韓國瑜說，民進黨對他傾巢而出批判抹黑，但大家要想想，如果是真正支持韓國瑜的網路義勇軍，會去剪接這麼有名的公司、幾百萬人看過的影片，故意侵權害他飽受攻擊嗎？但若是有團體故意抹黑栽贓，「我相信這些暗黑小組要負法律責任」。

他反問，萬一有人替陳其邁做了競選影片，也借用知名公司的影片，影片中呼籲大家支持陳其邁，後面再一大堆人冒出來開始罵他偷竊、侵權，「對陳其邁公平嗎？他會不會覺得很冤枉？」

(中國時報)