韓國瑜、高思博 PK電競超搞笑

2018年10月27日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜、台南市長候選人高思博25日參訪戰魂電競館，兩人各組隊伍玩「鬥陣特攻」，還將「補血」誤聽成「輔選」，笑料百出；韓國瑜說，將來要培育人才、建構產業鏈，打造高雄台南電競城，不讓首爾專美於前。

參訪高雄戰魂電競館時，韓國瑜坦言，3個月前才透過年輕朋友介紹接觸電競活動，對全球電競產值高達1300億美金相當訝異，他認為高雄大學、高職已有相關科系，相當具備發展電競產業鏈的潛力。

主辦單位安排韓國瑜、高思博體驗當紅的「鬥陣特攻」，韓國瑜使用角色是「萊因哈特」，屬於坦克肉盾角色，一路被打，高思博則扮演「士兵76」攻擊輸出角色，倆人自稱「幼幼班」，對戰沒看頭，高思博連贏2場後草草結束，場面交給專業玩家。

遊戲過程中，電競館長張英俊從旁協助韓國瑜，吶喊聲不斷，他笑稱「和打選戰一樣，氣勢不能輸」，現場氣氛沸騰；而當他說要幫隊友「補血」時，韓國瑜一度聽錯，回答「輔選？要拉票喔！」笑翻全場。

高思博親赴高雄與韓國瑜合體對談電競政策，他表示，高雄與台南相當符合「雙子城」概念，若有機會當選，希望未來讓南高生活、公務連結，許多政策一起做，打造大市場，對外一起行銷，把雙子城做出來。

韓國瑜25日發表首支官方競選影片，談青年創業政策，對手陳其邁批評政策不能天馬行空，要注重執行力。對此，韓國瑜說，年輕人創業時，市府只要在資金、政策上幫一把，就有無限可能，「請對手與其批判，不如用欣賞的角度來思考」。

(中國時報)