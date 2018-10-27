代父致歉 尤振仲女崩潰痛哭

普悠瑪司機尤振仲的兒子（左二）、女兒（右二），26日代父召開記者會宣讀聲明稿，女兒剛念沒多久情緒崩潰痛哭，後由律師代宣讀，尤振仲向罹難者及其家屬、乘客致歉。（胡健森攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導
鐵路迷26日在台北車站發起連署活動，聲援司機員尤振仲。（陳祐誠攝）

「上帝既然留下了我活口，就是有些事情要我去做！」台鐵普悠瑪列車出軌翻覆事件，列車司機尤振仲兒女，26日在兩位委任律師陪同下舉行記者會，並替父親發表聲明，尤振仲除對死傷者及家屬表達歉意，也強調將會坦然面對司法，負起應負的責任。

愧疚不安 坦然面對司法

尤振仲目前仍在羅東聖母醫院就醫，情況漸好轉，26日上午精神不錯，甚至主動提出要舉行記者會，但身心科醫師擔心他情緒過度波動，認為狀況仍不適合出席，經討論後，改以發布聲明稿方式取代，並由子女及委任律師代為宣讀。

記者會昨在聖母醫院舉行，尤振仲子女現身後，先一鞠躬代父對外界致歉，並由女兒代為宣讀，過程中，尤的女兒全身顫抖、聲音哽咽，似乎面臨強大壓力，身旁的哥哥不斷安慰她，才有辦法開口。尤振仲在4點聲明中表示，要對罹難者家屬致上最深歉意，他內心感到萬分愧疚及不安，但尤的女兒說到此處已難過到無法說話，隨即改由委任律師代為宣讀。

上帝留他活口 必有所用

聲明稿中，尤振仲坦言，這幾天無論心理及生理都承受相當大壓力，對「一人一信」的關心深感欣慰，就如同聖母醫院醫師的鼓勵，「上帝既然留下了我活口，就是有些事情要我去做」，期盼各界給他本人及家屬有一定空間，再次謝謝大家關心；他要深深地感謝事故發生後參與救援的各界人員，他再次致上無限歉意及內心永生的究責。

心情低落 傷勢復原良好

醫院表示，尤振仲心情的確較低落，也沒有食慾，且拒絕任何會客，只有醫護人員、家人及律師可進入病房，但仍有老同學送花籃到病房，為他加油打氣。至於傳出尤因承受巨大壓力，直到大哭一場、抒發情緒後，才能說話，醫院僅以病人隱私，不願對外說明。羅東聖母醫院院長徐會棋說，尤振仲傷勢復原狀況良好，預計這兩天可出院回家休養。

普悠瑪罹難者家屬26日在台東市立殯葬園區舉行法會，家屬在法師帶領下誦經，並在靈堂向親人致意，希望逝者能夠安息。

罹難者董進興的大女兒董小羚表示，對於尤振仲記者會內容沒意見，只希望他能趕快康復，親自出來說明，事發當天究竟發生甚麼事，釐清事情真相，不單聽取台鐵說法。

(中國時報)

北檢打馬團隊 徹查台鐵ATP案

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。