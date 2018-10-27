代父致歉 尤振仲女崩潰痛哭

2018年10月27日 01:16 中國時報 胡健森 、 楊漢聲 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

鐵路迷26日在台北車站發起連署活動，聲援司機員尤振仲。（陳祐誠攝）

「上帝既然留下了我活口，就是有些事情要我去做！」台鐵普悠瑪列車出軌翻覆事件，列車司機尤振仲兒女，26日在兩位委任律師陪同下舉行記者會，並替父親發表聲明，尤振仲除對死傷者及家屬表達歉意，也強調將會坦然面對司法，負起應負的責任。

愧疚不安 坦然面對司法

尤振仲目前仍在羅東聖母醫院就醫，情況漸好轉，26日上午精神不錯，甚至主動提出要舉行記者會，但身心科醫師擔心他情緒過度波動，認為狀況仍不適合出席，經討論後，改以發布聲明稿方式取代，並由子女及委任律師代為宣讀。

記者會昨在聖母醫院舉行，尤振仲子女現身後，先一鞠躬代父對外界致歉，並由女兒代為宣讀，過程中，尤的女兒全身顫抖、聲音哽咽，似乎面臨強大壓力，身旁的哥哥不斷安慰她，才有辦法開口。尤振仲在4點聲明中表示，要對罹難者家屬致上最深歉意，他內心感到萬分愧疚及不安，但尤的女兒說到此處已難過到無法說話，隨即改由委任律師代為宣讀。

上帝留他活口 必有所用

聲明稿中，尤振仲坦言，這幾天無論心理及生理都承受相當大壓力，對「一人一信」的關心深感欣慰，就如同聖母醫院醫師的鼓勵，「上帝既然留下了我活口，就是有些事情要我去做」，期盼各界給他本人及家屬有一定空間，再次謝謝大家關心；他要深深地感謝事故發生後參與救援的各界人員，他再次致上無限歉意及內心永生的究責。

心情低落 傷勢復原良好

醫院表示，尤振仲心情的確較低落，也沒有食慾，且拒絕任何會客，只有醫護人員、家人及律師可進入病房，但仍有老同學送花籃到病房，為他加油打氣。至於傳出尤因承受巨大壓力，直到大哭一場、抒發情緒後，才能說話，醫院僅以病人隱私，不願對外說明。羅東聖母醫院院長徐會棋說，尤振仲傷勢復原狀況良好，預計這兩天可出院回家休養。

普悠瑪罹難者家屬26日在台東市立殯葬園區舉行法會，家屬在法師帶領下誦經，並在靈堂向親人致意，希望逝者能夠安息。

罹難者董進興的大女兒董小羚表示，對於尤振仲記者會內容沒意見，只希望他能趕快康復，親自出來說明，事發當天究竟發生甚麼事，釐清事情真相，不單聽取台鐵說法。

(中國時報)