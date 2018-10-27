北檢打馬團隊 徹查台鐵ATP案

知情人士爆料，台鐵早知普悠瑪上路後軌道變形加速，歷任局長都該負責。圖為2013年普悠瑪車廂自基隆港卸下。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
台鐵ATP說法變化一覽表

台鐵普悠瑪出軌事故，肇因指向列車自動保護系統（ATP）被關閉，昨爆出2010年招標普悠瑪時，對ATP遠端監控系統驗收草率，台北地檢署檢察長邢泰釗立即指示主動剪報簽分「他」字案，並由當初偵辦馬英九洩密案重案黑金專組檢察官進行偵辦。

此外，偵辦普悠瑪列車事故的宜蘭地檢署主任檢官江貞諭，昨代表宜檢參加高檢署跨境詐騙督導會議後，也到北檢拜會邢泰釗，交換辦案意見。

已請辭的台鐵局長鹿潔身25日在立院交通委員會受詢指出，若司機關閉ATP，行控中心無法得知，要靠司機員主動回報。不過，卻爆出台鐵建置ATP初期，系統常當機導致列車停擺，不少駕駛為方便而關閉，所以2007年6月發生大里邊撞事故，造成5死18傷，因此台鐵2010年砸1700萬元建置ATP遠端監控，卻仍發生普悠瑪宜蘭新馬站嚴重事故。

邢泰釗認為，普悠瑪事故是重大傷亡事故，台鐵管理局屬北檢轄區，所以先行剪報簽分「他」字案，偵查是否涉及驗收不實的不法情事。

為徹查台鐵ATP系統是否涉採購及驗收不法事證，北檢指派重案黑金組檢察官負責偵查，模式採團隊辦案，並隨時向檢察長邢泰釗彙報偵辦進度。重案黑金組即2016年偵辦並起訴馬英九洩密案偵辦團隊，換言之，北檢是要以「總統級」辦案團隊偵辦台鐵疑案。

據悉，北檢一直都有收到台鐵採購、工程案件檢舉，即使2013年引進的普悠瑪列車，也曾有檢舉函投送北檢，但多是匿名檢舉，事證多不具體，所以都歸檔存參。

此外，政院昨表示，調查小組已完成司機員、機車調度員、宜蘭機務分段檢車員、台北機務段檢查員、列車長、行車調度員及相關主管計12人訪談，正整理訪談紀錄，將於29日開會討論調查情形及進度。

(中國時報)

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