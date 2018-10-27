吳宏謀去留 賴揆：檢討後再決定

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中國時報
／台北報導

1021普悠瑪列車出軌釀嚴重死傷，政院、交通部、台鐵謊話連篇，如今僅台鐵局長鹿潔身請辭獲准，交通部長吳宏謀仍在高層力保下穩坐官職，引來質疑。對此，行政院長賴清德昨回應，等行政調查完成後，行政懲處會再繼續，該負責的一定要負起責任，「吳宏謀部長等檢討後再做決定」。

除未將吳宏謀去留說死，針對綠營頻頻將普悠瑪出事原因導向馬時期採購問題，對此，賴清德說，這是未來調查重點，希望調查小組掌握所有資訊，秉公處理，將所有真相讓社會大眾知道。

面對台鐵意外，國民黨立院黨團炮轟事件調查至今，行政院、交通部、台鐵荒腔走板，身為政務官的吳宏謀難辭其咎，應知所進退，負起政治責任。

對此，賴清德赴立院備詢前，被媒體問到台鐵意外表示，他要求務必針對普悠瑪進行安全體檢，新馬站彎道與其他危險彎道也應減速慢行，ATP管理要照SOP管理，台鐵公司要痛定思痛檢討改革，由政務委員張景森督導。

他表示，未來成立運輸安全委員會，把陸、海、空都納入，除了負責安全查核外，遇重大事故，它也是獨立機關來做調查，這樣才有辦法取得社會信任。

針對後續行政部門懲處，賴清德說，等行政調查完成後，行政懲處還會再繼續，該負責的一定負起責任，因懲處就是為檢討改進，避免再發生，鹿潔身已請辭獲准，吳宏謀的去留在檢討完畢後再做決定。

對於是否將加速台鐵公司化，賴清德說，台鐵要不要公司化，留給張景森去討論，原則上只要對台鐵公司好，政府就會做，這樣才對得起社會大眾的期待。

此外，綠委王定宇建議，將「鐵道迷專家」列入調查小組，政委吳澤成說，目前已邀請一位由工會推薦的資深駕駛協助調查。

(中國時報)

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