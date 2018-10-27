問題推前朝 政治算計糢糊焦點

2018年10月27日 01:16 中國時報 陳祐誠

普悠瑪出軌後，各界焦點從人員、車輛，再隨立委一波波爆料、採購弊案疑雲，目光逐漸轉移台鐵體制上的沉痾，甚至前朝的決策。為何台鐵從令人信賴的老店，瞬間變得黑影幢幢？

台鐵體系專業封閉，內部出什麼問題，外面通常不曉得也不關心，讓高層容易把事情壓下，一旦事情爆發，就變難得以收拾。

以近年購車案或工程為例，時常出現弊端疑雲，不是車跟路不合，就是車跟月台不合，如太魯閣和普悠瑪列車就不適合彎道半徑狹窄的台鐵路線，只能減速行駛，安全性低也無法充分發揮傾斜式列車快速功能；又如普悠瑪車體較寬，進站時容易卡月台，台鐵還為此將5、6個車站月台「減肥」，敲掉重做。

不只硬體有問題，軟體也令人詬病，這次自動列車防護系統（ATP）就出現瑕疵。

台鐵5年前被檢調查出官員收賄、喝花酒，在採購及工程上圖利廠商，案情一路燒到副局長，前副局長鍾朝雄被判10年2月徒刑，風氣敗壞令人搖頭。

發生「1021普悠瑪出軌」後，第一時間竟是卸責，高層先把責任往司機身上推，檢調甚至放出司機有毒品案底消息，試圖帶風向，等到通聯記錄曝光，讓外界發現尤姓司機整整43分鐘孤立無援，同情司機聲浪越來越高；執政黨變招也快，再將問題推前朝，鎖定購車爭議，混淆視聽。

2005年「JR福知山線出軌事故」，改變日本鐵道文化，當時搭載700多旅客電車，高速衝出軌道撞上路旁大樓，造成107死、562傷。慘烈一撞，撞出JR西日本電車只重準確率、疏忽行車安全的黑暗文化，該公司痛定思痛，做出連串改革，引進最新ATP、改變司機訓練、檢討班次過密、設計時間補償等。

政府如無徹底檢討，台鐵又變回不定時炸彈，難保意外不再發生。積弊絕非一日之寒，盼主政者別再藉機政治算計，糢糊事故核心，讓台鐵徹底翻身。

(中國時報)