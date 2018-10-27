離譜！3天8意外 5件與ATP有關

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中國時報
／台北報導

普悠瑪出軌原可避免？知情人士爆料，台鐵局2014年1月內部刊物就指普悠瑪2013年營運後，軌道變形快速，對曲線路段破壞加劇，列車在曲線搖晃不整將成常態；他批評台鐵早知普悠瑪有問題，范植谷、周永暉、鹿潔身等3局長都該負責。

該人士指出，太魯閣號採機械式傾斜可斜5度；普悠瑪屬氣囊式傾斜可斜2度。在日本，傾斜1、2度是高鐵在用，台灣鐵路太彎，根本不適用。

2014年1月《臺鐵資料》季刊明指，普悠瑪營運後軌道磨耗加劇，且列車過彎搖晃將成常態。台鐵對此知情，當時起算3局長都應為出軌事件負責。

該人士說，2010年台鐵放寬採購標準讓普悠瑪過關，負責的委員會有一半人辭職，還有人當面嗆高層：「我以後會去台北看守所看你」。後有委員會人具名到調查局舉報，但調查局台北處卻查不下去。

台鐵局前副總工程司李景村說，爭議最大的橫向壓力容許值，從0.3放寬到0.8，當時機務處長、現任副局長何獻霖未告知，他後來才驚覺，找高層直言「會出事」，但無法挽回。退休後一直不敢搭普悠瑪，僅一次為體驗才搭，「真的很晃！」

至於ATP，知情人士說，台鐵採瑞典龐巴迪產品百弊叢生，因瑞典位處寒帶，產品不耐高熱，台灣亞熱帶太陽照射6、70度以上，致許多ATP當機。

綠委段宜康昨表示，台鐵駕駛關掉ATP是常態非特例，台鐵上下都知，原因即將「誤點」看得比安全更重要。台鐵昨測試，發現普悠瑪可接，那為何運轉時不接？「因接了也不會用」；台鐵稱一天2000多個錯誤訊息，現受到壓力才接通打開，是要讓錯誤訊息干擾行車安全嗎？

台鐵連3天出現多起異常，8件通報異常中5件與ATP有關，其中出事列車包括普悠瑪、太魯閣。還有台鐵115次南下自強號，下午1點22分駛至台南站時，出現動力不足，但苦撐續開1小時，預備從美術館站駛至高雄時再次故障，導致列車只好停駛高雄到屏東，讓旅客換乘3191次列車。

(中國時報)

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