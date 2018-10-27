李安會 促陸日多領域對話

2018年10月27日 01:16 中國時報 黃菁菁 ／東京26日電 ／東京26日電

大陸國務院總理李克強（左）在人民大會堂東門外廣場，為到訪的日本首相安倍晉三（右）舉行歡迎儀式（新華社）。

陸日融冰成果

大陸國務院總理李克強和日本首相安倍晉三26日上午在北京人民大會堂會面。李克強表示，希望陸日雙方珍惜和維護兩國關係積極向好勢頭，進一步加強良性互動，妥善處理歷史、台灣、東海等敏感問題，使兩國關係改善發展成為持續不斷的進程。

雙方盼早設熱線電話

安倍則提出「由競爭轉為協調」、「非威脅而是夥伴」、「自由公正的貿易體制之發展」等新3原則，以促進兩國關係順利發展。安倍在會談後的記者會結束前還秀了一下惡補的中文說: 「謝謝李總理，謝謝大家」。

會談前，李克強在人民大會堂東門外廣場為安倍晉三舉行歡迎儀式。兩人會面時，李克強表示願同日方在政治、經濟等多個領域展開對話，加強政策溝通與協調，深化各領域合作。

安倍在會後的聯合記者會上，針對自2011年福島核災後，大陸持續限制日本產食品進口的問題表示，「陸方承諾將根據科學的評估，積極考慮放寬」。雙方還一致認為，朝鮮半島的無核化是兩國共通的目標，將持續加強合作。

在安保領域方面，為避免自衛隊和大陸人民解放軍因偶發事件衝突，兩國政府已重開「海空聯絡機構」並同意早日開設熱線電話，今年內還將舉行防衛當局的首度會議，考慮恢復兩國艦艇互訪。雙方也同意早日重啟有關2008年東海油氣田共同開發協議的談判。在人員交流方面，將放寬大陸學生及多次訪日客之簽證申請限制。

「中日第3國市場合作論壇」26日也同時舉行，共有兩國企業相關人士約1400人出席。中國國家發展改革委員會主任何立峰致詞表示，「兩國的產業結構有互補性，也都是對外投資大國，是拓展第3國市場的最強組合。」日本經濟產業大臣世耕弘成致詞時說，「實施符合國際標準的事業可使日陸兩國以及推動合作案的國家3方都獲利。」

陸日雙方簽署了包括兩國企業在泰國東部經濟特區的城市合作開發、在歐洲投資海上風力發電等約52份陸日企業合作備忘錄。也同意針對技術革新、智慧財產權問題展開新的對話，簽署兩國海難事故合作協定。陸日兩國的央行26日也協議重啟「貨幣交換協定」。

簽52陸日企業備忘錄

安倍26日上午還會晤了大陸全國人大常委會委員長栗戰書。栗戰書表示，雙方應當增強歷史使命感和責任感，在陸日4個政治文件基礎上，落實好兩國高層政治共識，堅持和平共處、世代友好大方向，增進政治互信，擴大互利合作，發展民間友好，實現陸日關係行穩致遠的目標。全人大願加強陸日立法機構各層級往來，為兩國關係發展提供政治、法律和政策支持。

(中國時報)