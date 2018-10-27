前腳訪陸 安倍將會晤印澳領袖

2018年10月27日 01:16 中國時報 黃菁菁 ／東京26日電 ／東京26日電

日本首相安倍晉三27日結束訪華行程返日後，28日將迎接到訪的印度總理莫迪，11月還將訪問澳洲與澳洲首相藤博爾會談。《每日新聞》報導，安倍在改善中日關係的同時，並未解除對大陸擴軍及擴張海洋勢力的警戒心，故仍將穩固與美澳印合作之外交基礎來面對大陸。

安倍24日在國會發表施政演說時表示，「以澳洲、印度為首的共享基本價值的各國，在從太平洋到印度洋的地區打造了和平與繁榮」，並強調「自由、開放的印度太平洋戰略」。

日本政府對大陸的「一帶一路」構想開始有了轉變，從去年開始根據個案提供基礎設施投資等合作。但大陸持續擴張海洋勢力、提供開發中國家過剩的貸款等已成為國際問題。

日本有鑑於難以單獨與中國大陸對決，故想穩固美日澳印4國框架的外交基礎，以免今後在日中對話時，被大陸牽著鼻子走。

印度總理莫迪28至29日訪日，安倍28日將招待他到自己位於山梨縣的別墅，藉此機會向海內外大大宣傳日印友好。29日的高峰會談中，將確認兩國在印度洋沿岸的基礎設施開發等合作，也可望同意展開兩國的外交、防衛當局間的閣僚級協商。

安倍11月中旬將訪問澳洲，與澳洲首相藤博爾舉行首次會談，雙方期盼針對界定兩國部隊在對方國家演習時的法律地位之「訪問部隊地位協定」達成大致協議。

日本雖希望鞏固與美澳印的關係，但仍需面對美日通商協定以及澳印關係微妙等問題。安倍在9月的美日高峰會談上，同意與美國展開物品貿易協定（TAG）的談判，雖然目前兩國的衝突暫時消失，但今後的發展仍難預料。

積極尋求與大陸改善關係的印度，對澳洲抱持不信任感，理由是澳洲總理頻頻換人，以致對華政策搖擺不定。今年6月日美印舉行海上聯合軍演時，印度還因為怕激怒大陸而拒絕澳洲參加，最後澳軍沒能參加聯合軍演。

(中國時報)