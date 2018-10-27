與北大生互動 安倍力轉厭日成見

友善列印
中國時報
／北京報導

日本首相安倍晉三昨日下午赴北京大學參訪，並與北大學子交流；儘管相關行程不如「習安會」受到外界關注。但從如何扭轉時下大陸青年對日本厭惡的「刻板印象」角度出發，這場近60分鐘的交流活動，長遠來看，其重要性可能不亞於與大陸國家主席習近平的會晤。

昨日下午2時許，包含安倍座車在內的28輛大批車隊，緩緩駛入北京大學西北校門。值得一提的是，校門上高掛的正是大陸前領導人毛澤東在1949年所題「北京大學」牌匾；而就在安倍車隊到訪前1小時，北大西門前的「頤和園路」，早已進駐大批公安、武警，更遑論「三步一哨、五步一崗」的戒備情況。

昨日是安倍訪陸行程的第二天，上午與大陸總理李克強會晤，並舉行共同記者會，接著出席首屆「中日第三方市場合作論壇」，而在與習近平會晤前，安倍一行硬是擠出了不到1個小時的時間，驅車前往北大，與大陸學生交流。

這場硬是讓安倍在「百忙之中」擠出的行程，其重要性究竟何在，成為不少人的疑惑；但對日方來說，這場在北大英杰交流中心的學生互動環節，卻是安倍訪陸不可少的行程。

種下友善的「希望種子」，而這樣美好願望，似乎也反映在昨日的北京天氣上。帝都高掛的「北京藍」，不只成為大陸民眾熱議的話題，更很好地寓意兩國世代友好的前景。

至於陪同安倍出訪的妻子安倍昭惠，昨日則在北京故宮博物院紀委書記朱鴻文等人的陪同下，參觀《清明上河圖3.0》高科技互動藝術展演。

(中國時報)

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