借日東風 陸演火燒華府戲碼

2018年10月27日 01:16 中國時報 陳柏廷

陸美角力全面爆發，北京方面雖然作足準備，卻少不了日本助陣；日本首相安倍晉三的到訪，除助推陸日關係更上一層樓，對北京而言，更像是一股抗衡華府的「東風」。三國時期諸葛亮借東風，火燒曹營連環船；而大陸國家主席習近平借來日本這場東風後，屆時可望上演一場「陸日聯手制美」的精彩戲碼。

上午10時北京人民大會堂東門廣場，響起歡迎安倍到訪的21響砲，隔著長安大街的天安門城樓前，則高懸著陸日兩國國旗。儘管這是各國領導人出訪大陸必有的禮遇，但日本太陽旗出現在天安門，仍是罕見的一幕。

在天安門毛澤東相凝視下，陸日國旗迎風飄揚的場景，似乎已在大陸前領導人毛澤東預料中。毛終其一生，並未訪日，但其對陸日關係的前景，卻是十分樂觀。

1956年，毛澤東參觀在北京舉行的「日本商品展覽會」，毛澤東曾對日方人員談及兩國關係，「我上西天後，我們的兒子一代可能會好；再不好，孫子一代總會好起來的」。如今兩國關係似乎也印證62年前這段話。

平心而論，在當前陸美兩國瀕臨「新冷戰」時刻，安倍此刻訪陸，雖是「各取所需」，但對北京來說，卻是一場「即時風」；一場能將美國總統川普四處點燃的貿易戰火，回燒華府的「東風」。

安倍此行重頭戲，無疑是所謂「習安會」。這場會晤就像是一場北京借「東風」的戲碼，讓大陸國家主席習近平有更充足的後援，力抗華府。昨日「習安會」上，安倍已向習近平表明，願為世界和平與陸方攜手，相信假以時日就可上演一齣「陸日聯手制美」精彩好戲；而能不能因此力退磨刀霍霍的華府，各界都在拭目以待。

(中國時報)