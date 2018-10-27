流感疫苗變色 19萬劑流出

2018年10月27日 04:10 中國時報 魏怡嘉 、 吳堂靖 、 馮惠宜 ／綜合報導 林周義、／綜合報導

今年四價自費疫苗大缺貨，圖為民眾前往接種站接受公費流感疫苗施打。（趙雙傑攝）

公費流感疫苗本月中旬才開打，即傳出外觀呈咖啡色的變色疫苗！疾管署昨日表示，與變色疫苗同批號進口的30萬劑流感疫苗中，已有19萬劑流入包括雙北、新竹及台中等7縣市接種站，計有3萬2000人施打，初步研判僅為單一事件，目前已通知相關衛生單位暫停配發該批疫苗，若民眾施打後出現局部紅腫熱痛、發燒、頭暈等不適症狀，可向疾管署通報。

7縣市衛局暫停配發

疾管署副署長莊人祥表示，25日接獲北市衛生局通報，於北市聯醫林森院區發現1劑外觀變色的流感疫苗，派員至現場後，並未發現其他疫苗有相同情形，初步研判僅為單一事件。為確保民眾安全，已通知獲得同一批號的7個地方衛生局，包括雙北、新竹縣市、桃園市、苗栗縣、台中市，暫停配發該疫苗。

流感疫苗應該為透明，該變色疫苗呈現咖啡色。莊人祥指出，該批號疫苗的進口量為30萬，23日已配發19萬劑疫苗。對於與變色疫苗同一批號的疫苗是否要回收，需待疫苗總公司檢驗後再決定，呼籲民眾勿過於擔心。

送法國總公司檢驗

目前同批號的施打數為3萬2千人，其中桃園市破2萬人，台北市破5千人，台中市超過4千人，苗栗200多人，新竹縣市各100多人，新北市未施打。莊人祥提醒，若施打後出現局部紅腫熱痛、發燒、頭暈等不適症狀，可向疾管署通報。

北市衛生局已告知北市醫療院所停止施打同批號疫苗，預計11月2日前會回收北市分配到的5萬劑；台中市衛生局表示，同批號分配到60380劑疫苗，已接種4411劑，剩餘55969劑已追回封存。

對於生產的疫苗變色，廠商賽諾菲安萬特表示，會盡速將這支變色疫苗送回法國總公司進行檢驗，並以最快速度對外公布檢測報告，同時也會以緊急事件，向法國總公司回報台灣的情況。昨日上午亦與疾管署開過會，會配合相關單位，在疫苗變色原因尚未釐清之前，同批號疫苗暫停施打。過去賽諾菲所生產的流感疫苗從未發生變色的情形，此次為首例。

(中國時報)