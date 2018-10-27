疫苗汙染機率低 自我觀察兩天

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中國時報
／台北報導

醫師表示，疫苗變色原因可能是蛋白質變性、酸鹼值跑掉了，推測與貯藏溫度或是撞擊等因素有關，目前看來受到汙染的機會很低，民眾若不小心打到變色疫苗，可以自我觀察2天，如果沒有出現不良反應，應就可以放心。

台大小兒部主任黃立民表示，流感疫苗為不活化疫苗，成分相當單純，即包括蛋白質、食鹽及安定劑等，且不含防腐劑，如果是貯藏溫度問題，理應整盒都會出現一樣的情形，但卻只有一支變色，這種單一事件有可能發生，原因尚待進一步釐清。

黃立民指出，注射流感疫苗常見副作用包括注射部位肌肉疼痛、紅腫，少數人會出現發燒、倦怠的輕微反應，如果打到與變色疫苗同一批號的民眾，可以自我觀察2天，看是否有這些副作用出現，即便有，一般於接種後1、2天內可恢復，建議先自我觀察2天，如果症狀仍持續最好就醫。

雖然打流感疫苗可以提供相當的保護力，但也有些人不適合接種，由於目前的疫苗是用雞蛋產製，對雞蛋過敏的人可能會對疫苗產生過敏，不適合接種，另急性疾病或是發燒者也不應施打，待身體恢復再接種。

此外，對於近來四價自費流感疫苗大缺貨，衛福部食藥署官員表示，今年四價流感疫苗雖進貨量已較去年增加一倍，因民眾施打踴躍，市場需求超乎預期，除臨床仍有部分現貨外，現有8萬多劑封緘檢驗中，食藥署已加速檢驗程序，預計11月初可供民眾施打，除四價疫苗之外，民眾亦可考量施打三價流感疫苗，其有相當的保護力。

(中國時報)

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