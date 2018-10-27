中油懲處只到副總 經部未必接受

2018年10月27日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

95無鉛問題油事故中油昨天向經濟部遞出檢討報告，但原因與上次記者會所說相似，都是「摻配」與「分裝」問題，並無新意。至於懲處名單下周一提出，據知層級最高只會到督導副總，經濟部已表示「未必接受」，董事長與總經理是否該負「管理疏失」，有討論空間。

中油工會（台灣石油工會）昨對全體員工發出內部信，對董事長戴謙一意孤行，造成95無鉛27億賠償損失，痛批其權力「無限上綱」、「荒腔走板」。

95無鉛汽油問題油出包後，戴謙在本周一立法院承諾要「退一送一」賠償，工會對內快訊指出，此舉造成公司27億元以上賠償及信譽損失，戴未經董事會決議，擅自做出如此重大決定，公司機制何在？質疑其權限已「無限上綱」，給出「荒腔走板」承諾。

工會怒批，戴在立法院的脫稿演出，根本是亂演「聖誕老公公」，莫名其妙，是「天兵一個」。中油95油品如果造成車輛有問題，該賠就賠，但不是這樣亂大放送，拿全民之錢去亂花。

至於中油提出的油品檢討報告，經濟部內部指出，與之前記者會所說差不多，主要歸責於兩點，一是「桃廠摻配異常」，二是「取樣分裝揮發」。前者指的油品通常要摻配6到8種配料，其中的一種輕質摻配料，在桃廠第二媒組工場處理時有2天不穩定，加上從油槽中取出分裝到不同桶子時，有一些高揮發性物質跑掉，才導致95無鉛銅片測試不合格。

另外，懲處名單中油尚在最後斟酌中，預計周一向經濟部提報，目前據知懲處人員主要是桃廠經手人員，高層幹部有桃廠廠長曾繁鑫與煉製事業部執行長陳耀泉，至於督導的副總邱家守可能在最後被納入，藉提高層級表示負責。

中油方面則表示，摻配與分裝都是很小的部分有問題，不忍苛責同仁。未來油品會加強全面檢測6到8種配料（現行2種），以及以更敏感的「銀片測試」取代銅片測試，防堵漏網之魚。

(中國時報)