4建物用KYB 評估安全無虞

2018年10月27日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

日商KYB株式會社避震數據造假，營建署原定昨公布第一波名單，但遲至傍晚才以新聞稿形式發出，且未提出具體名單。營建署表示，目前僅桃園市政府及高雄市政府各回報轄區內分別有1棟及3棟建築物使用KYB株式會社生產的消能元件，且經專業技師評估安全無虞。

KYB避震元件爆發造假，台灣唯一受害，營建署信誓旦旦26日要公布第一批名單，但最後僅公布部分縣市有建築物使用KYB元件，且未明確標明是哪棟建築物，被質疑是否擔心影響前總統女兒陳幸妤及職棒好手王建民等人的豪宅房價？

營建署發言人陳繼鳴表示，由於KYB與業者訂有保密條款，行政部門只能透過地方政府確保該建物後續注意問題。目前已回報的主管建物機關包括南投縣、新竹縣、嘉義市、金門縣、彰化縣及陽明山、玉山、台江國家公園管理處，但回報內容均為轄區內無使用KYB元件。

陳繼鳴說，KYB屬於元件的供給端，該公司有提供完整的名單，營建署將會進行資料的勾稽查核，但為了避免消費者恐慌，因此在內部討論後，決定先用不公布名單的方式對外呈現。

營建署建管組長高文婷表示，目前KYB提供的資料與部分縣市回報的清查結果對不起來，所以營建署不敢貿然公布，但KYB人員有承諾在台設立辦事處，處理善後事宜、並承諾把沒有竄改前的原始數據交給買方，及提供完整資料給營建署。

營建署表示，目前KYB運用在台灣建築物的消能元件共計4576組，經確認90.1％以上數據未被竄改，其餘尚待確認。已將KYB所提供資料與縣市政府回報資料進行交叉比對，以掌握所有案件正確性，避免因錯誤的資訊造成社會大眾困擾。

營建署表示，將持續促請KYB株式會社配合提供原始設計數據與測試數據，因為相關數據可使結構技師有正確資訊，唯有取得相關數據資料，交由結構技師檢核運算，才能確保建築物的結構安全。

(中國時報)