彰化地方論壇 聚焦交流、社福

2018年10月27日 04:10 中國時報 吳敏菁 、 謝瓊雲 、 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會26日舉辦地方治理論壇，聚焦「青年交流、城市共繁榮」和「社福串聯、服務新展望」2大主軸，邀學者、議員和民眾齊聚一堂集思廣益，從多元面向探討彰化縣地方治理的策略、優勢與挑戰，現場座無虛席，互動熱烈。

彰化縣議會祕書長史仁智指出，3年前彰化縣議長謝典霖領軍在行政機關之外，創辦「彰化縣地方治理論壇」，透過公共議題討論，帶動民眾參與，累積寶貴意見，化成實踐的動力。

第7場「青年交流、城市共繁榮」，邀請廈門大學台灣研究院經濟研究所副教授黃燕萍，以「城市合作與青年交流」作專題演講，從自身經驗分享台灣青年應如何與世界接軌，鼓勵年輕人四處走走，看看不同城市民情，積極參與不同形式的交流，結合經濟、旅遊、教育、科技、文化、體育等面向合作，加強青年對不同城市的體認、相互瞭解，彼此交流。

論壇也借重不同城市的與談人各方經驗，拓展彰化青年對城市交流更深化的視野，縣議員張東正、曹嘉豪、彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆和多位大陸學者，探討如何搭起青年更廣闊的舞台，建立不同地方生活、就業、就學、創業與合作的共同發展模式，提供更多創業與就業機會，吸引優秀人才，帶動整體城市經濟發展。

第8場「社福串聯、服務新展望」主題，邀請縣議員李清木、張雪如、林庚壬、中州科技大學觀光休閒管理系講座教授鍾起岱、國立暨南國際大學東南亞系助理教授王文岳、逢甲大學通識教育中心專任助理教授何景榮和彰化縣政府社會處副處長陳素貞等，從經費的支出，如何串連民間資源等多元角度，做深入分析。

論壇探討在資源有限的前提下，台灣人口老化、少子化、經濟不景氣等所引發的一連串社會問題，並思索因應的對策，提出執行面上的反省與可行建議，體現社會福利的實質意義，引起熱烈回響。

(中國時報)