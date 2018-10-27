彰化地方論壇 聚焦交流、社福

彰化縣議會祕書長史仁智代表議長謝典霖出席，歡迎與會的學者、議員們為青年交流、社會福利等政策，提供建言。（黃國峰攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣議會26日舉辦地方治理論壇，聚焦「青年交流、城市共繁榮」和「社福串聯、服務新展望」2大主軸，邀學者、議員和民眾齊聚一堂集思廣益，從多元面向探討彰化縣地方治理的策略、優勢與挑戰，現場座無虛席，互動熱烈。

彰化縣議會祕書長史仁智指出，3年前彰化縣議長謝典霖領軍在行政機關之外，創辦「彰化縣地方治理論壇」，透過公共議題討論，帶動民眾參與，累積寶貴意見，化成實踐的動力。

第7場「青年交流、城市共繁榮」，邀請廈門大學台灣研究院經濟研究所副教授黃燕萍，以「城市合作與青年交流」作專題演講，從自身經驗分享台灣青年應如何與世界接軌，鼓勵年輕人四處走走，看看不同城市民情，積極參與不同形式的交流，結合經濟、旅遊、教育、科技、文化、體育等面向合作，加強青年對不同城市的體認、相互瞭解，彼此交流。

論壇也借重不同城市的與談人各方經驗，拓展彰化青年對城市交流更深化的視野，縣議員張東正、曹嘉豪、彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆和多位大陸學者，探討如何搭起青年更廣闊的舞台，建立不同地方生活、就業、就學、創業與合作的共同發展模式，提供更多創業與就業機會，吸引優秀人才，帶動整體城市經濟發展。

第8場「社福串聯、服務新展望」主題，邀請縣議員李清木、張雪如、林庚壬、中州科技大學觀光休閒管理系講座教授鍾起岱、國立暨南國際大學東南亞系助理教授王文岳、逢甲大學通識教育中心專任助理教授何景榮和彰化縣政府社會處副處長陳素貞等，從經費的支出，如何串連民間資源等多元角度，做深入分析。

論壇探討在資源有限的前提下，台灣人口老化、少子化、經濟不景氣等所引發的一連串社會問題，並思索因應的對策，提出執行面上的反省與可行建議，體現社會福利的實質意義，引起熱烈回響。

(中國時報)

4建物用KYB 評估安全無虞 交通加持 八期房市捷報頻傳

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。