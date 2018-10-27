交通加持 八期房市捷報頻傳

2018年10月27日 01:16 中國時報 黃繡鳳 文／

捷運綠線即將在年底試運轉，預計2020年全線通車，目前已帶動沿線房市，再加上民間重大投資加持，周邊房市火紅。

以八期重劃區來看，機能完善，包括捷運G11、G12、南屯站，還坐擁豐樂、豐富、南苑三大萬坪公園以及Costco、迪卡儂、文心秀泰廣場等大型商場，近年來吸引遠雄、聚合發、順天、雙橡園、同心協記、國雄等諸多品牌建商陸續搶進開發。

以國雄建設推出的「文心1號」個案而言，坐落正文心路首要地段，鄰近捷運綠線南屯站、文心森林公園，近享好市多、秀泰廣場。

國雄建設為了讓中產菁英買得起，特別規劃二、三房產品，自備68萬元起即可坐擁名宅，目前銷售紅不讓，也提前於9月27日隆重開工。

國雄建設董事長許智翔指出，在房市景氣逐步回溫時，「文心1號」個案能拔得頭籌，揮出一記強棒，主要是公司用地段與規劃，創造稀有價值，更用低門檻、高品味，席捲年輕菁英的心。

「文心1號」個案基地位於文心路和南屯路口，為文心路一段1號門牌，三面臨路的角地優勢。基地面積897坪，規劃地下五層、地上二十四層雙塔大樓，24-41坪二、三房產品，讓中產菁英也能享受名宅生活。

「文心1號」個案地段優越，為捷運綠線第一排，週邊生活環境便利，包括向心路、大墩路和南屯路商圈等，以及家樂福、秀泰廣場、IKEA與COSTCO等知名大型賣場，還有永春國小以及萬和國中，和文心森林公園等綠地圍繞。

大眾交通機能除捷運綠線外，另外，擁有眾多公車班次，交通網絡沿五權西路，10分鐘直上國道1號與台74線，南來北往四通八達。

取得這塊三面臨路寶地後，國雄建設更禮聘建築大師劉偉彥擘劃雙塔建築。

以綠色建築為起點，創造出改造城市的詩意棲居，在創意城市中，發展出獨具特色的建築。綠意展開寫意的筆觸，順著建築直上天際，頂層空橋高踞藍天，完工後將是八期地標建築。

在室內空間規劃方面，國雄建設也邀請空間大師王勝正設計會館與景觀。

以流線帶出科技的速度感，演繹成文創藝術，景觀用垂直水平多層交疊，創造Tree Life的立體驚奇，讓回家彷彿時空的瞬間穿越，讓家更幸福。

公設包括全日餐廳、菁英教室、健身房、娛樂室、舒活娛樂室、景觀花園、沙發區、兒童遊戲室，以及泳池SPA水療設施等，滿足全齡化住戶生活需求，健康又養生。

(中國時報)