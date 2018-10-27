龍寶運動會 與住民同樂

2018年10月27日 01:16 中國時報 黃繡鳳 文／

龍寶建設第二十二屆臻邸家族運動會，將於10月27日上午假逢甲大學綜合體育館舉行，今年結合臺中世界花卉博覽會議題，共同響應Green、Nature、People的概念，備受各界矚目。

龍寶建設董事長張麗莉指出，每年龍寶團隊都會規劃大大小小的社區活動，明年公司成立滿三十年，自108年3月30日起，更會擴大於文化部文化資產園區雅堂館舉辦「龍寶建設三十週年回顧展—莫忘初心 利他共好」(龍寶三十DNA進化論)。

她說，從去年底開始進行規劃，分享龍寶一直以來持續堅持、作為努力提升建築生態的實踐者歷程，也將發行一本書記錄龍寶30年來的故事(含影片)。

還有一系列活動，例如座談會、新書發表會、生活市集和音樂會等，期待大家前來共享美好幸福生活。

張麗莉表示，創業的初衷，就是為住戶量身打造幸福的味道，而且會一直堅持下去。

今年臻邸運動會無論是創意進場、趣味競賽和生活市集，將結合臺中世界花卉博覽會議題，共同響應Green、Nature、People的概念。

他們將自然友善導入建築設計也延續到社區活動，社區一起動員發想表演內容，進而經營永續的幸福生活，而此次參與人數也突破千人，可說盛況空前。

張麗莉說，每年的運動會來臨之前，她總期待著和臻邸家族的朋友見面，每一張幸福的笑臉，都是滿足與喜悅，住戶們彼此的感情更加溫，真的很感動。

龍寶建設一直努力於社區經營的付出，近年來獲獎無數。愉悅臻邸榮獲2018國家卓越建設獎最高榮譽「綜合卓越成就獎」， 107年臺中市優良公寓大廈評選愉臻邸榮獲小型新生組第一名。

107年臺中市優良公寓大廈龍寶建設(起造人/愉臻邸)榮獲社區營運促進獎，以及謙臻邸榮獲第七屆臺中市都市空間設計大獎八樓(含)以上獎項等。

(中國時報)