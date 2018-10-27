富宇志工隊 圓爺奶金牌夢

「富宇志工隊」，與永信社會福利基金會攜手，前進今年「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」支援賽務。圖／黃繡鳳

友善列印
中國時報
文／

由富宇建設員工及住戶組織的「富宇志工隊」，與永信社會福利基金會攜手，前進今年「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」支援賽務，一圓「萬歲」爺奶選手的金牌夢。

今年第五屆的「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」日前在大台中國際會展中心登場，共有來自全台29家老人福利機構、283位選手參與，參賽選手平均年齡80歲，最高齡者98歲。

競賽項目豐富多元，包括「電子飛鏢」、「躲避飛盤」、「吹箭」、「排球賽」與「門球」等，考驗選手手眼協調、心肺功能與肌力有氧等訓練成果。

富宇建設董事長特助張宇承表示，不到十年，台灣就要邁入超高齡社會，若能正面看待、提供高齡者社會參與的機會，對高齡者的心理健康有莫大助益。他期許透過企業參與的力量，扭轉社會上對老人普遍的刻板印象。

「富宇志工隊」由富宇建設員工與富宇社區住戶共同組織而成，今年5月陸續完成志願服務基礎及進階訓練課程，支援「創齡~銀向樂活全國老人福利運動會」，包含賽務引導、場地布置、競賽計分、攝影、文書等工作。

永信社會福利基金會執行長趙明明也表示，「人都會老，能走出去心就不老」。五年來運動會以「得冠軍拿金牌」、「賽後呷辦桌」為利基點，讓每位長者在生命旅途中留下一段美好回憶。

「老人運動會」四年來締造了776位失能長者參與的紀錄，參賽選手最高年齡是101歲。

會中來自各機構的長者活力十足，盛裝打扮更有專屬口號激勵士氣，每每在一年一度的競技場上博得滿堂彩。

(中國時報)

龍寶運動會 與住民同樂 書香伴茶香 共享好時光

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。