富宇志工隊 圓爺奶金牌夢

2018年10月27日 01:16 中國時報 黃繡鳳 文／

由富宇建設員工及住戶組織的「富宇志工隊」，與永信社會福利基金會攜手，前進今年「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」支援賽務，一圓「萬歲」爺奶選手的金牌夢。

今年第五屆的「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」日前在大台中國際會展中心登場，共有來自全台29家老人福利機構、283位選手參與，參賽選手平均年齡80歲，最高齡者98歲。

競賽項目豐富多元，包括「電子飛鏢」、「躲避飛盤」、「吹箭」、「排球賽」與「門球」等，考驗選手手眼協調、心肺功能與肌力有氧等訓練成果。

富宇建設董事長特助張宇承表示，不到十年，台灣就要邁入超高齡社會，若能正面看待、提供高齡者社會參與的機會，對高齡者的心理健康有莫大助益。他期許透過企業參與的力量，扭轉社會上對老人普遍的刻板印象。

「富宇志工隊」由富宇建設員工與富宇社區住戶共同組織而成，今年5月陸續完成志願服務基礎及進階訓練課程，支援「創齡~銀向樂活全國老人福利運動會」，包含賽務引導、場地布置、競賽計分、攝影、文書等工作。

永信社會福利基金會執行長趙明明也表示，「人都會老，能走出去心就不老」。五年來運動會以「得冠軍拿金牌」、「賽後呷辦桌」為利基點，讓每位長者在生命旅途中留下一段美好回憶。

「老人運動會」四年來締造了776位失能長者參與的紀錄，參賽選手最高年齡是101歲。

會中來自各機構的長者活力十足，盛裝打扮更有專屬口號激勵士氣，每每在一年一度的競技場上博得滿堂彩。

(中國時報)