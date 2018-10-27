書香伴茶香 共享好時光

磐興建設在四張犁農村公園設立行動書席，推出一系列活動，當天並商請中國樂器館館長葉文彬以古箏及二胡彈奏，社區飄滿美好的樂音。圖／黃繡鳳

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中國時報
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磐興建設在四張犁農村公園設立行動書席，日前並推出「月來月愛您–邀月人文茶會活動」，藉由書香、茶香與音樂，讓社區民眾心感動。

10月20日活動當天，磐興建設邀請一群中華花藝文化教育基金會資深的花藝教授、茶道老師替現場來賓司茶，並商請中國樂器館館長葉文彬以古箏及二胡彈奏，和四張犁社區飄滿美好樂音。

台中市立圖書館坐落在四張犁農村公園旁，館長張曉玲對於美好關係協會推出「蒲公英書席計畫」更不遺餘力協助，當天她也捐出好書和四張犁民眾結善緣。

七七讀書會是全國目前最多會員的讀書會，會長許淑惠也到現場分享了一本關於茶的好書，讓活動增添不少書香與茶味。

磐興建設總經理游金洲並以身作則捐贈愛在四張犁–《阿樂走標》這本插畫童書。故事中的主人翁－阿樂就是他的哥哥。

四張犁是彰化和葫蘆墩(豐原)古道南來北往的交通據點，日據時代流行的端午節走標活動地點，就發生在昌平路老街。

台中市四張犁文化協會採訪社區之後，將走標活動延續下去，並用繪本方式，記錄這個屬於四張犁的活動。

《阿樂走標》作者劉俐穎老師當日亦到現場，劉俐穎說她自己是四張犁媳婦，她將自己深愛的四張犁的人、事、物，完整記錄在這本繪本上。

她更希望這個以里仁為美為概念的「蒲公英書席」能透過此活動，在茶與樂的饗宴中，讓四張犁鄰里住戶多多善用公園書席。

四張犁農村公園書席未來由磐興建設團隊負責侍書，並舉辦一系列活動。如草地沙龍音樂會、人文茶會、二手書籍交換等，讓更多人參與有意義的公園書席活動。

(中國時報)

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