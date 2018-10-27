融合現代美學 悟空磅礡登場

由太陽劇團前首席舞者張逸軍（左）領銜主演的大型舞劇「悟空」，12月1日晚上將在圓滿戶外劇場磅礡登場，主辦單位雙橡園開發執行長王慶瑞（右）邀大家共襄盛舉。圖／黃繡鳳

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中國時報
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由太陽劇團前首席舞者張逸軍領銜主演、融合現代與傳統藝術美學的大型舞劇「悟空」，12月1日晚上將在圓滿戶外劇場磅礡登場。

主辦單位雙橡園開發表示，為了讓藝術表演活動能永續，連續三年贊助大型展演活動之後，今年將首次進行售票，希望帶動更多民眾共同來推廣大型藝術表演。

「悟空」是改編自華人世界經典名著「西遊記/悟空」，12月1日的演出也是2018中台灣唯一首演。

為了打造這場華麗炫目、且令人驚嘆的舞劇，特別集結了金曲獎製作人-聶琳、臺中在地藝術團隊戊己劇團、硬骨設計、默思樂表演藝術。

台北極鼓擊團長-張家齊、琵琶姬-劉佳瑩、多次國際街舞大賽台灣區冠軍-陳文修等，眾多國際重量級表演團隊攜手合作。

「悟空」在劇服及彩妝設計上更是別出心裁，特別邀請吳珮韓、黃奎祐兩位造型師統籌，亦敦請服裝設計師施雅玲與許齊驛擔任此次服裝顧問，將西遊記經典人物以當代美學來揉合演繹。

酷炫的服裝設計，搭配國際級演出，更可以看到舞蹈翻躍、擊鼓陣陣、眩目火舞、高空特技、新時代器樂等大開大闔的演出。

同時，透過環繞式的劇場體驗、聲光色影、神遊幻境、極限震撼、無窮魅力等元素，讓觀者無不感到驚嘆。

雙橡園開發總經理魏櫂良表示，雙橡園秉持著「建築.藝術.優生活」的經營理念，自2016年起，連續三年在台中　文心森林公園-圓滿戶外劇場舉辦大型藝文展演活動，以實際行動支持及推廣台中在地藝文表演。

他希望這次透過「悟空」的演出，能培養、吸引更多喜愛藝術的民眾共同來參與。

(中國時報)

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