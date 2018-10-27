桃猿以逸待勞 猛獅帶傷突圍

統一獅陳傑憲在季後挑戰賽扮演關鍵的角色。（中央社資料照）

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中國時報
／綜合報導
桃猿先發投手例行賽戰績
統一獅先發投手例行賽戰績
2018台灣大賽賽程

中職上季年度總冠軍Lamigo桃猿27日起將與統一獅進行7戰4勝制的台灣大賽爭取年度總冠軍獎座，究竟是Lamigo能成功登上衛冕者寶座，或是猛獅軍團能在繼2013年的3連霸後，再度享受奪冠的甜美滋味？

猿隊本季對獅有24勝16敗的對戰優勢，不過猿隊上半季13勝7敗，下半季的對戰戰績則為11勝9敗，獅隊有漸漸追趕而上的趨勢。

投手戰力部分，猿隊本季較為固定的先發投手為史博威、尼克斯、克恩三世3洋投與王溢正、蘇俊羽2位本土投手，其中史博威雖對戰自責分率最高，但本季對統一未嚐過敗績（見附表一）；獅隊先發投手群羅里奇、瑞安、安狄、江辰晏、施子謙，只有施子謙繳出較有優勢的數據（見附表二）。

Lamigo休12天 手感成謎

猿隊打線方面，包括本季打擊王陳俊秀在內，林泓育、朱育賢、廖建富等4打者對獅隊打擊率都突破4成。獅隊打者本季僅有郭峻偉對猿隊打擊率來到4成（5打數），買嘉儀、潘武雄、陳傑憲、潘彥廷等4打者打擊率突破3成。

Lamigo早早就確定打進年度總冠軍戰，下半季大勢底定後就開始為台灣大賽做調整，且更在例行賽結束後得到了12天的休息時間，期間球隊自辦隊內對抗賽讓球員維持手感。

統一兵痛師疲 考驗調度

反觀獅隊不但在下半季傷了鄧志偉、吳桀睿、蘇智傑等主力，且季後賽僅有蘇智傑回歸，更在例行賽結束後全力拚戰季後挑戰賽，在台灣大賽前只有4天調整時間，獅隊球員的體力調節，以及猿隊接近2周沒有正式比賽的手感，都將成為影響比賽的關鍵。

猿隊強打王柏融前2季繳出傲視群雄的成績，傳出未來可能旅外的消息，不但多支日職球隊的球探都曾親臨桃園棒球場觀察王柏融，就連日媒也以「台灣的至寶」形容王柏融。

隨著猿隊正式公布王柏融的入札時程，王柏融旅外願望成真的機率也越來越高，他勢必在總冠軍系列賽奮力打出自己的價值，不但要在旅外前的最後1個球季助隊連霸，更得把握機會讓外界看到他的表現。

(中國時報)

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