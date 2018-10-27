台灣大賽MVP 大王搏最後勳章

2018年10月27日 04:10 中國時報 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

Lamigo桃猿本季將與統一獅進行台灣大賽，其中最受矚目的球員非Lamigo強打者王柏融莫屬，表現突出的他未來有機會成為中職首位以入札制度旅外的球員，不過翻開這位少年強打豐富的獲獎歷史，卻唯獨卻少「台灣大賽最有價值球員」，旅外前的最後一次台灣大賽，王柏融能一舉拿下此獎嗎？

許多職棒球員的最終夢想就是旅外打球，王柏融也不例外，他雖決定先到中職磨練，但生涯首個完整球季不但就抱走新人王等7獎項，刷新中職紀錄，隔年仍維持優異身手榮獲6獎項，且連2季都將打擊率維持在4成，藏不住的光芒終吸引國外球團注意。

按中職規章，王柏融已累積3年資歷獲旅外資格，Lamigo日前也正式宣布王柏融的旅外入札程序，他靠自己的力量實現夢想，在有可能是旅外前的中職最終系列賽，王柏融除了要在台灣大賽與隊友力拚連霸，或許台灣大賽MVP也會是他的目標之一。

身為打者，王柏融已拿過打擊王、安打王、全壘打王、打點王、最佳10人、金手套、新人王以及台灣大賽勝方優秀球員獎，該拿的獎都沒有漏掉，唯獨台灣大賽最有價值球員的獎座王柏融尚未拿過。

台灣大賽最有價值球員只有1位球員能獲獎，優秀球員則勝、敗方各有1球員，王柏融2015年、2017年曾參與過總冠軍賽，但只在2015年拿過勝方優秀球員獎項，若能在高張力的台灣大賽中奪下最有價值球員的肯定，不只能對旅外路更加分，相信更能提升其技術與心態。

(中國時報)