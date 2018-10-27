台灣大賽MVP 大王搏最後勳章

中華職棒Lamigo桃猿王柏融明年有旅外機會，今年台灣大賽可能是他旅外前最後一次爭取台灣大賽最有價值球員的機會。（中央社資料照）

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中國時報
／綜合報導

Lamigo桃猿本季將與統一獅進行台灣大賽，其中最受矚目的球員非Lamigo強打者王柏融莫屬，表現突出的他未來有機會成為中職首位以入札制度旅外的球員，不過翻開這位少年強打豐富的獲獎歷史，卻唯獨卻少「台灣大賽最有價值球員」，旅外前的最後一次台灣大賽，王柏融能一舉拿下此獎嗎？

許多職棒球員的最終夢想就是旅外打球，王柏融也不例外，他雖決定先到中職磨練，但生涯首個完整球季不但就抱走新人王等7獎項，刷新中職紀錄，隔年仍維持優異身手榮獲6獎項，且連2季都將打擊率維持在4成，藏不住的光芒終吸引國外球團注意。

按中職規章，王柏融已累積3年資歷獲旅外資格，Lamigo日前也正式宣布王柏融的旅外入札程序，他靠自己的力量實現夢想，在有可能是旅外前的中職最終系列賽，王柏融除了要在台灣大賽與隊友力拚連霸，或許台灣大賽MVP也會是他的目標之一。

身為打者，王柏融已拿過打擊王、安打王、全壘打王、打點王、最佳10人、金手套、新人王以及台灣大賽勝方優秀球員獎，該拿的獎都沒有漏掉，唯獨台灣大賽最有價值球員的獎座王柏融尚未拿過。

台灣大賽最有價值球員只有1位球員能獲獎，優秀球員則勝、敗方各有1球員，王柏融2015年、2017年曾參與過總冠軍賽，但只在2015年拿過勝方優秀球員獎項，若能在高張力的台灣大賽中奪下最有價值球員的肯定，不只能對旅外路更加分，相信更能提升其技術與心態。

(中國時報)

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