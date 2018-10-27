貝茲守二壘？誰來沒收全壘打

2018年10月27日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

世界大賽前兩戰結束，道奇在波士頓連吞兩敗，要尋求暌違30年的冠軍戒指，得寄望27日起回到洛杉磯主場轉運。由於國聯主場沒有DH（投手指定打擊），可能削弱紅襪打擊威力，而怎麼善用首戰只投69球的賽揚獎左投柯蕭，則考驗道奇教頭羅伯茲的運籌帷幄。

紅襪在世界大賽連拿兩勝，DH傑迪馬丁尼茲7打數敲出3安，貢獻4打點為所有球員之最，絕對是功臣之一。即使戰線移至沒有DH的國聯主場，紅襪仍得倚重其炮火，準備讓他去守右外野，只要他的右腳踝傷勢能及時復原。

然而紅襪的右外野手可是連兩年金手套得主貝茲，美聯冠軍賽兩度在牆邊「旱地拔蔥」沒收全壘打的畫面記憶猶新，他把右外野讓出來，這個位置的守備能力勢必得打折扣。

貝茲世界大賽打擊率5成，也是不動如山的開路先鋒，抉擇是要讓他改守哪裡？紅襪中外野手小布萊德利與二壘手金斯勒，前兩戰均為7支1，都可能被貝茲取代。

貝茲若取代小布萊德利守中外野，防守衝擊較小，尤其道奇4、5兩戰可能派出左投先發，收起左打的小布相對合理。但第3戰道奇預計派出菜鳥右投布勒，紅襪教頭柯拉會否讓貝茲入替右打金斯勒守二壘，大膽賭上一把呢？

貝茲於2014年的菜鳥球季，曾經守過14場二壘，此後3季就沒守過。過去兩年他都守右外野，連續贏得兩屆美聯金手套。今年貝茲只擔任過6局的二壘手，也是因為金斯勒中途傷退才由他客串。

無論如何，因為取消DH，迫使紅襪更動穩固的野手陣容，就是道奇的翻身契機。另一方面，第4戰道奇要派出左投里奇希爾，還是讓柯蕭只休3天就上？道奇上一次讓柯蕭在季後賽只休3天就先發是2016年國聯冠軍賽G4，結果投6.2局失5分，內容一般但道奇該役勝出。

(中國時報)