新聞透視－U19兵敗 暴露台足與世界差距

2018年10月27日 04:10 中國時報 李弘斌

台灣等了44年再打入亞足聯U19錦標賽的16強會內賽，結果是場「震撼教育」，中華隊連續輸給印尼、阿拉伯聯合大公國與卡達，以3戰全敗、進2球失15球結束這趟印尼之旅，也讓足壇體驗到，即使是U19層級，台灣與世界的差距竟已如此之大！

國內體壇常有一個迷思，如果成年階段贏不了別人，年紀小一點的階段早點操兵，或許還能跟國外一搏，早年少棒揚威就是一例。然而威廉波特的傳奇，其實是我們用「國小職業隊」去打人家夏令營性質的隊伍，諸如國小足球隊揚威歐洲各項分齡賽，也是類似狀況。

然而在年齡再大一些、競技性再高一點的U層級賽事，世界最競爭的足球運動已沒有「小時了了」的空間。不只是亞青U19錦標賽，就連之前的亞運男足賽（U23），中華隊同樣1勝難求，都暴露了目前戰力的侷限性。

這兩項賽事中華隊都碰上印尼，也是最好的例子。其實印尼之前曾遭國際足總（FIFA）停權兩年，結果亞運和U19都擊敗中華隊。因為即使遭停權不能參加國際賽，但印尼國內有職業聯賽當火車頭，年輕球員在職業隊的梯隊培養，甚至已經升上一隊，透過高強度比賽紮下的基本功，比下了台灣同齡球員。

中華男足近年有旅外好手以及外籍教頭加持，讓成年國家隊能有一定競爭力，但再年輕一點的球員就有明顯落差。這一點，在國外職業足球益發成熟之下，差距恐怕只會更大而已。

中華足協新任理事長邱義仁喊出「聯賽正常化」目標，其實有競爭力的足球聯賽，參賽隊伍就得有健全體質，除了給球員工作和願景，向下也能培養梯隊紮根，才可能在U層級便厚植戰力。

聯賽正常化需要時間，但台灣相隔44年才重返U19錦標賽，這批足球小將的寶貴青春不容浪費。足協和體育署或許可以設定以2022杭州亞運為目標，安排專職教練團擬定4年培訓計畫，在建構足壇完整架構的同時，也打下5到10年後成年國家隊的根基。

(中國時報)