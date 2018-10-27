5鳥0柏忌 徐薇淩一枝獨秀

2018年10月27日 01:16 中國時報 廖德修／桃園報導

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽第2回合戰果

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽昨進行第2回合，國內選手徐薇淩大發神威，打出5鳥0柏忌的67桿佳績，以兩天累計135桿（-9）躍居第1，擠下首日領先的英格蘭選手夏朵芙，也讓在場觀戰的球迷興奮不已！在徐薇淩打完18洞時紛紛報以熱烈掌聲。

徐薇淩昨天先後在第2、第3、第10、第12、第14洞抓到小鳥，且18洞均未吞下柏忌，演出超水準。賽後她表示，很高興能打出佳績，也很享受比賽的過程。尤其看到很多觀眾來加油，一整天都覺得高興！由於首日的揮桿很順暢，昨天的打法也比較積極，更敢直接朝旗位進攻，效果也不錯。

打法更積極 收到成效

原本的領先者英格蘭的夏朵芙昨表現平平，打出3鳥2柏忌的71桿成績，兩天累計136桿（-8）退居第2，但僅落後徐薇淩1桿。 韓裔紐西蘭籍的前球后高寶璟昨重整旗鼓，大舉反攻，共斬獲7隻小鳥，不過在第11洞吞下柏忌，繳出66桿（-6）的昨日全場最低桿成績，並以兩天累計137桿（-7）衝到第3，去年她在這項比賽拿到亞軍。

盧曉晴回穩 並列第29

韓國選手李美林首日打出71桿並列第23，昨亦大幅進步，繳出6鳥1柏忌的67桿，兩天累計138桿（-6），由並列第23衝到並列第4。美國的科達則打出71桿，不如首日亮眼，兩天累計也是138桿、並列第4。另一位美國選手康梅根兩天139桿（-5）獨居第6。

台灣選手除徐薇淩一枝獨秀，其他女將的成績都有一段距離，所幸旅日名將盧曉晴回穩，抓下5隻小鳥漸入佳境，不過誠如她所說，對果嶺的掌握還不是很到位，共吞下3個柏忌，相當可惜！最後以70桿（-2）繳卡，兩天累計144桿平標準桿，與侯羽薔、劉依貞等人並列第29。

龔怡萍則繳出70桿，兩天累計145桿（+1）並列第40。前球后曾雅妮亦有進步，打出72桿平標準桿，兩天147桿（+3）並列第52，最後兩回合將力爭上游。

(中國時報)