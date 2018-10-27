睽違7年 本土奪冠希望再現

徐薇凌在裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽第一回合並列第4，是台灣選手名次最佳。(季志翔攝)

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中國時報
／桃園報導

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽如果追溯源頭，最早是「裙襬搖搖2011女子高爾夫國際邀請賽」，當時正是球后曾雅妮最風光的一年，而她也如願奪下當年個人第12冠，並把首座裙襬搖搖冠軍留在國內，成為高球界盛事。

接著事擴大為「裙襬搖搖世界女子高球名人賽」，共辦兩屆，2012打到延長賽，我女將盧曉晴飲恨，冠軍拱手讓給韓將崔蘿蓮。2013年冠軍則為16歲的韓裔紐籍天才少女高寶璟，我國選手以曾雅妮並列第6最佳。

2014至2016年裙襬搖搖更上一層樓，遠赴美國舊金山主辦「裙襬搖搖LPGA菁英賽」，也是LPGA年度巡迴賽的一站。而2014年、2015年的冠軍又是高寶璟，若加上2013年名人賽，她在裙襬搖搖締造三連霸紀錄，2016年則由日本女將野村敏京奪冠。

而這三年台灣選手似乎與冠軍漸行漸遠，歷年最佳名次是：2014年徐薇淩第35名、2015年徐薇淩第45名，2016年李旻、程思嘉並列第40名。

去年裙襬搖搖回娘家，主辦「裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」，冠軍是韓國的池恩熹。可喜的是，徐薇淩以並列第10名作收，與冠軍的距離一下子拉近許多。

今年打完前兩回合徐薇淩以135桿（-9）躍居領先，誠如她所言，比賽還有兩回合，變數仍多，但已讓高球迷燃起無限希望。這也是她職業生涯首度在LPGA前36洞結束後保持領先，24歲的徐薇淩說，前兩天都採取積極進攻的態度，領先後不再保守，努力向果嶺上的旗位進攻。

徐薇淩在今年LPGA第1個比賽巴哈馬菁英賽拿到亞軍，過程中也曾領先。目前距離拿下個人的LPGA首冠雖然言之尚早，但她的心態很正確。她認為，高爾夫是自己與自己較勁的運動，能做的就是把桿數降低，不要管其他人打得好不好，或許這就是她不斷進步的關鍵。

(中國時報)

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