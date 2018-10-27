中小坪數大讓利 低總價宅 搶市

近期興富發集團旗下潤隆建設與亞昕將攜手推出，訴求臨萬坪公園第一排、總銷約40億的「柏克萊公園」。（潤隆提供）

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中國時報
／台北報導
「台信享世代」推出購屋送「萌啵啵」AI智慧管家機械人，發話即可指示AI機器人，開音樂、接電話、拍照。（王莫昀攝）
「柏克萊公園」位於江翠北側重劃區的AB區，主力坪數25坪，每坪開價約45萬至49萬元。（潤隆提供）
位於林板新特區的「新板巨星」，鄰近秀泰影城，規畫有23至39坪產品，訴求699萬即可入手。（業者提供）

時序逐漸步入傳統準新人、小夫妻看屋購屋旺季，板橋、新莊不少建商看好這波需求，紛推新案，且案案卯足勁，不僅拚創意，也拚價格，特別是新推案幾乎全鎖定首購族的中小坪數產品，總價全壓在1500萬以下，除了地段、品牌，拉高個案備配CP值成了捉住首購族脾胃的必備要件。

震撼讓利 每坪不到4字頭

先是興富發在板橋江翠北側重畫區推出總銷32.7億的「興富發大悦」再出現震撼讓利價！「興富發大悦」現正推出限量戶別免抽籤均一價，988萬起買25坪大2房。每坪不到四字頭，可以說是目前江翠北側重劃區內住宅產品中，讓利讓最大的建案。再搭配彈性的隨齡付方案，訂簽開只要29萬起，讓青年朋友減輕負擔，簡單成家。

近期興富發集團旗下潤隆建設與亞昕更將攜手推出，訴求臨萬坪公園第一排、總銷約40億的「柏克萊公園」，「柏克萊公園」專案陳沛諄表示，目前江翠北側重劃區的AB區正好缺這兩房產品，為此該案主力坪數為25坪，每坪開價約45萬至49萬元。由於該案擁有雙公園、雙學校，又鄰近新板特區，加上為區內唯一擁有室內溫水游泳池，還配備時下流行的IH爐個案，接待中心搭好，即有不少年輕夫妻前來詢問，目前處於潛銷中。

陳沛諄透露，由於現在多為雙薪家庭，上班之餘還要照顧家裡，生活忙碌，來看屋的不少年輕夫妻，想下手買進，就是看好國小緊鄰社區旁，出社區一分鐘到校門口，送小朋友上課不用太早起床的利基。

林板新特區 有捷運加持

值得注意的是，在樹林、板橋、新莊交界處，如今被業界人士稱為「林板新特區」，受惠秀泰影城、好市多等進駐，未來還有捷運萬大線等重大建設，新案如雨後春筍先後推出，以每坪28萬至37萬元搶市，如台信、中德等建設分別推出「台信享世代」、「新板巨星」等案。

其中「台信享世代」打出不二價策略，每坪售價33萬元，但為讓購屋人入住生活更easy，與威剛、中華電信合作，推出購屋就送AI智慧管家機械人，但數量有限送完為止，台信副總經理高丞生指出，引進AI智慧管家機器人，透過自然語音交談，讓智慧家庭的應用，從過去透過平板、智慧手機等一鍵式啟動家電模式，轉為對機器人「發話」即可完成相關電器開啟、資訊回答工作。

(中國時報)

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