上班族輕移民 可沿通勤路線找窩

2018年10月27日 01:16 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

昔日「有錢沒錢，討個老婆好過年」，促成了農曆年前房市多少會有一波準新人購屋熱，如今則是因應年終獎金發放時間，讓農曆年前房屋成交量攀升，海悅總經理曾俊盛指出，今年受到選舉、台股頻頻重挫波及，目前買氣有些下滑，但預期在美國期中選舉以及國內大選過後，股市轉佳，房屋買氣可望回穩。不過在建案百家爭鳴間，他強調，除了重大建設、區域環境、規畫設計等條件外，首購族可沿平日通勤路線看屋，選擇適合地點。

「一般年底購屋旺季，大致上會較全年成交均值多出20％的成交量！」曾俊盛說，這群購屋人主要心裡打算利用年終獎金付訂購屋，為此年底便開始提前尋覓心目中的溫暖小窩。

曾俊盛不諱言，近日受到股市大跌，累計跌幅十分可觀，也讓部分購屋人放緩看屋腳步。

另有建商指出，近來兩岸關係跌入冰點，陸美爆發貿易戰，美航空母艦頻在台灣周邊巡航，加上股市崩！崩！崩！跌跌不休，不僅對政經消息敏感的豪宅買家造成影響，一般上班族也會觀望一下。在眾多因素間，業者不諱言，台股重挫影響最大。

雖有民眾觀望，但仍有不少自住客趕著要購屋，但面對北台灣新案多以首購族為目標客群，強打低總價、低首付、甚至推公司優惠貸，如今在配備上也各出奇招，民眾要如何選屋？

曾俊盛指出，像是近來掀推案熱潮的板橋、新莊、土城等地，逾半為區域客下手買進，若因自備款問題想跨進房價更親民地區購屋，除了重大建設、區域環境、產品設計、品牌等因素須評估外，建議當相關主客觀因素差不多時，可沿上班通勤捷運線看屋、輕移民。

(中國時報)