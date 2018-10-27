上班族輕移民 可沿通勤路線找窩

友善列印
中國時報
／台北報導

昔日「有錢沒錢，討個老婆好過年」，促成了農曆年前房市多少會有一波準新人購屋熱，如今則是因應年終獎金發放時間，讓農曆年前房屋成交量攀升，海悅總經理曾俊盛指出，今年受到選舉、台股頻頻重挫波及，目前買氣有些下滑，但預期在美國期中選舉以及國內大選過後，股市轉佳，房屋買氣可望回穩。不過在建案百家爭鳴間，他強調，除了重大建設、區域環境、規畫設計等條件外，首購族可沿平日通勤路線看屋，選擇適合地點。

「一般年底購屋旺季，大致上會較全年成交均值多出20％的成交量！」曾俊盛說，這群購屋人主要心裡打算利用年終獎金付訂購屋，為此年底便開始提前尋覓心目中的溫暖小窩。

曾俊盛不諱言，近日受到股市大跌，累計跌幅十分可觀，也讓部分購屋人放緩看屋腳步。

另有建商指出，近來兩岸關係跌入冰點，陸美爆發貿易戰，美航空母艦頻在台灣周邊巡航，加上股市崩！崩！崩！跌跌不休，不僅對政經消息敏感的豪宅買家造成影響，一般上班族也會觀望一下。在眾多因素間，業者不諱言，台股重挫影響最大。

雖有民眾觀望，但仍有不少自住客趕著要購屋，但面對北台灣新案多以首購族為目標客群，強打低總價、低首付、甚至推公司優惠貸，如今在配備上也各出奇招，民眾要如何選屋？

曾俊盛指出，像是近來掀推案熱潮的板橋、新莊、土城等地，逾半為區域客下手買進，若因自備款問題想跨進房價更親民地區購屋，除了重大建設、區域環境、產品設計、品牌等因素須評估外，建議當相關主客觀因素差不多時，可沿上班通勤捷運線看屋、輕移民。

(中國時報)

中小坪數大讓利 低總價宅 搶市 切記上網查實價 民銀貸款更省息

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。