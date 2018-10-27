切記上網查實價 民銀貸款更省息

2018年10月27日 01:16 中國時報 信義房屋企研室專案經理曾敬德

年底往往是一年之中的購屋旺季，許多年輕的新婚族會希望在過年前搞定「住」的人生大事，不過往往這些新婚族缺乏購屋經驗，不知道怎麼買或買了之後怎麼找銀行貸款，找房子當然是要找知名品牌的房仲業者，但在與仲介接觸之前，建議也可多加利用實價網站，一方面可以了解商圈內有哪些產品、大概成交總價是多少，一方面也可建立行情的概念。

實價網站不僅僅是查詢行情的好工具，它同時也是找房的「老司機」，舉個例子來說，今天想在板橋地區找個總價1000萬左右的電梯大樓，從網站的地圖資料就可以看見過去一年大概在哪些地區，有比較多的成交圖示，就代表該區有成交該總價的物件，再來就是看物件的明細，看看大概多少屋齡、多大坪數等等，距離捷運站的距離等等，都可以讓找屋這件事情更有效率。

至於貸款部分，一般建議自備款準備25％～30％，而過去民眾購屋都會以政府優惠房貸為首選，但在長期低利的環境之下，政策的優惠房貸與一般銀行房貸的利差已經越來越沒有吸引力。以政策性的優惠房貸青年安心成家方案為例，貸款額度最高800萬元、貸款資格限制也不多，前2年的房貸利率1.44％很低，但從第３年起就會調升至1.74％。而現在一般銀行的房貸若是貸款人與房屋的條件不錯，有機會申請到1.6％左右的房貸利率，若將時間拉長到5年以上，則政策房貸就不一定是最省息的選項。

若想幫房貸減壓，記得要培養幾家常往來的銀行，並「養好」自身的信用狀況，購屋前可多比較幾間銀行的房貸專案，每個期間都可能有些銀行再衝刺房貸業務，也有機會談到還不錯的條件。若購屋地點不是雙北市的都會區，則可以考慮壽險提供的房貸，有些條件甚至比銀行更好。

（信義房屋企研室專案經理曾敬德）

(中國時報)