居家創意fu－高耗能家電 避免共用延長線

2018年10月27日 01:16 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

周末氣溫下探入秋來最低點，民眾不僅愛吃鍋，早餐也愛煮杯熱咖啡、飲品暖胃；特力屋提醒，電磁爐、咖啡機、電暖器等家電，耗電功率較高，使用應留意家電耗電功率是否會過載，切記每台家電應由一組插座供電，除了避免跳電外，也能確保居家用電安全。

特力屋指出，居家插座所用的電流為15至20安培，在110伏特的電壓下，功率約達1650W左右，氣溫驟降，民眾煮熱食，常見使用的電磁爐、電陶爐等，單一爐具耗電量約1200W左右，尤其透過延長線連接，剩餘可使用功率有限，延長線也應避免再與其他家電共用；此外，吹風機的功率可達1400W左右，建議由牆面插座直接供電才最安全。

此外，對屋齡較大的公寓，特力屋表示，由於老化線路電阻較大，可使用功率大幅降低，且容易發熱，長時間可能破壞電線內絕緣層，容易引發走火意外，建議使用高耗能家電必須特別留意安全，屋齡25年以上建物，應全面換新屋內線路，確保用電安全。

另外，吃火鍋難免會使用到延長線，但特力屋提醒，無論延長線附有幾組插孔，仍是由一組插座供電，因此功率建議不超過1650W，且一組延長線以供給一臺高功率家電為原則，切勿因貪圖使用方便而連接多組高功率家電；另考量線路老化風險，高功率家電以直接使用牆面插座為佳。

值得留意的是，電費連年漲，愛買表示，標榜能源效率的小家電更是佔了整體暖冬小家電業績的8成以上；對於想省電的民眾，愛買公關經理王佳慧提醒，保暖加熱家電使用量大，盡量可選擇一鍋多用的款式，或者選擇可控溫的熱水瓶，並選擇節能標章的家電。

(中國時報)