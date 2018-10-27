詐團盜網紅帥照 騙陸女232萬

刑事局偵辦跨國戀愛詐騙集團，查扣近3000萬台幣現鈔，並將馬姓等4名嫌犯依詐欺等罪送辦。（胡欣男翻攝）

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中國時報
胡欣男／台北報導
網戀詐騙示意圖

大陸林姓單身女子被台灣戀愛詐騙集團，以網紅帥哥「照騙」陷入熱戀，再佯稱投資，騙走她約台幣232萬元，她心碎之餘，決定跨海來台報案。刑事局查出詐騙集團機房和水房位置，前往搜索查扣多達近3000萬現金贓款，林女得知破案相當感謝台灣警察的努力，還說未來只想努力賺回被騙走的損失。

女強人網戀 投資匯鉅款

在江蘇經營網拍生意有成的28歲林女，因忙於工作，感情空窗；4月於大陸交友APP「探探」認識自稱證券業務員的台灣林姓男子，因照片帥氣，很有男人味，加上每天噓寒問暖，又有共同的理財話題，很快陷入熱戀。

孰料，月前對方開始以投資高報酬的地下期貨等理由，向她借錢周轉，並甜言蜜語稱，未來可以結婚一起生活，「兩岸一家親」。她信以為真，陸續匯出約52萬人民幣，卻換回對方封鎖刪除帳號，人間蒸發。

她在大陸報案，並從相關分享論壇加入遭戀愛詐騙的被害人群組，期間有人建議她直接向台灣警方報案比較快，她決定來台向刑事局報案，警方查出機房和洗錢水房，都在台中北屯，騙她的帥哥，其實是台灣網紅創業家王明崴的臉書照片。

豪宅當水房 查扣3000萬

警方前往搜索，除在豪宅社區裡破獲機房與逮捕一干人犯，也在同棟大樓查獲水房。令人訝異的是，嫌犯疑似準備將贓款「回水」給金主，但地下匯兌管道因下月大選，被警方嚴密監控鎖死，只好將大筆現金暫置豪宅，碰巧警方上門，陰溝裡翻船，全被查獲。

警方動用多台點鈔機，清點出2915萬餘元現鈔，逮捕23歲馬姓與30歲管姓男子與他們女友等4嫌。4嫌都否認詐騙、洗錢，辯稱現金係借貸而來，但提不出來源，遭警方依詐欺、組織犯罪送辦，警方也查出還有多名大陸人被害，擴大偵辦中。

(中國時報)

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