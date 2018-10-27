新聞透視－兩岸政治急凍 打詐不能空窗

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中國時報
陳鴻偉

網路詐騙層出不窮，騙徒遊走兩岸，分別在大陸、台灣設置機房據點，但因政治因素，過去兩岸共同打擊犯罪的熱絡已不復見，據警方統計，今年1至8月的詐欺案共1萬6048件，較去年同期增加1650件，上升11.46％，顯然兩岸關係冰凍，已助長犯罪，政府應尋求融冰之道，不該讓打擊犯罪有空窗期。

根據統計，今年發生的上萬件詐騙案中，39歲以下的年輕人，被「假網拍」、「解除分期付款」等名義詐財的機率較高；50歲以上的民眾，則被「猜猜我是誰」、「證件被冒用」等手法矇騙。

警方分析，其中「假冒名義詐欺」占18.51％最多，「假網拍賣」則以17.10％居次，「解除分期付款」占13.43％居第3，這類網路犯罪通常都隱身在各地，並採取分工，例如如機房設在大陸，騙到錢後再由台灣車手集團出面領錢，但因卡在共打機制急凍，許多資料都無法及時互通，平白錯失許多偵查契機。

幸好，這些金流最後都會轉回到台灣，刑事局在兩岸如此惡劣環境下，仍然努力理出頭緒，找出線索，並從金流向上追源破案，以這次大陸女子被騙跨海來台報案，就仰賴警方全力追查破案，也贏得大陸民眾對台灣警察的信心。

不過，對大陸民眾被騙還要搭機千里跨海報案，就被害人而言，等於是傷口撒鹽，許多人更可能息事寧人，而台灣被害人更是找不到隱藏在對岸的詐團成員，過去兩岸共打同步行動，大陸抄機房，台灣抓車手跟地下匯兌，3者就能一網打盡，現只能抓車手破機房，卻沒有被害人資料，無法定罪。

兩岸政治局勢嚴峻，牽連司法共打急凍，只會讓不法之徒猖獗，絕非社稷之福。

(中國時報)

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