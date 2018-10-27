曹西平乾兒子 母兄燒炭亡

2018年10月27日 04:10 中國時報 楊漢聲 、 蕭雅玲 、高彥哲／綜合報導 、高彥哲／綜合報導

曹西平批警協尋不力風波

藝人曹西平乾兒子Jeremy母親離家多日未歸，家屬向警方報案協尋未獲接受，未料，前天竟接獲警方通知，母親跟哥哥在台東知本地區1間飯店內，疑似燒炭自殺，Jeremy26日到台東認屍時怒批，先前向警方報案都未受到重視，沒想到再次接到警方通知竟是天人永隔。

曹西平昨在臉書上也發文對於警方未積極處理導致憾事發生感到相當自責與憤慨，「若當初是我去報案，就不會是這樣的結局」。

經紀人阿力表示，Jeremy的哥哥一直以來有家暴傾向，8月間家人才聲請保護令，他透露，當初就是知道對方有暴力傾向，才會去報案，但曹西平不想讓外界認為他公器私用，動用名人光環報案，才由Jeremy的爸爸親自報案，沒想到警方看到家屬提供的簡訊，卻淡定回應家屬「這過兩天就回來了！」

阿力表示，人已走了，現在說再多也沒用，只希望警方可以正視這件事，積極點為民眾多做點事，防範再發生。

台東警方表示，前天凌晨接獲飯店通報，2人22日入住飯店後都未外出，於是請警方陪同查看，入房內驚見2人疑似燒炭死亡，現場留有1封遺書，初步研判是Jeremy母親所寫，內容表達對丈夫、小孩及母親的愛意，但未提自殺原因，死因為何，有待調查。

Jeremy昨抵達台東，協助確認家人身分，他表示，母親13日曾LINE父親表明要跟朋友到嘉義去玩，但隔日卻回簡訊說自己在台東坐月子中心上班，隨後父親都無法聯繫上母親，僅偶而傳來「請放心」的訊息。

他們深覺有異，因自己當時在日本，於是建議父親報警，想不到連續2天求助，警方卻以母親還有傳訊息，要父親不必擔心，回家等消息來回絕，等了10天接到電話時，一切都來不及。

對於家屬指控，新北市林口警分局表示，15日當天Jeremy父親獨自前來報案，值班員警從手機對話紀錄研判並非完全聯繫不上，員警以要件不足判斷非屬行蹤不明狀況，才二度未受理失蹤人口、擄人事件的報案，之後就未再接獲報案。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)