周玉蔻罵退警流氓8次 判賠15萬

2018年10月27日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

資深媒體人周玉蔻，去年在年代電視台「新聞面對面」，指稱雲林縣退休警察協會執行長賴坤柚是「流氓」，刑事部分，周被依公然侮辱罪判處拘役50日確定；賴另求償500萬元，士林地院審結，認周玉蔻表達已經超過合理範圍，判決周須賠償賴精神慰撫金15萬元。全案可上訴。

周玉蔻去年4月10日錄影時說：「我哥哥是中央警察學校畢業，吵架時，我就說你為什麼講話就跟流氓一樣，我哥哥令我們討厭的嘴臉，如果代表退休警察的人上政論節目，給人家的感覺像流氓，你對社會的形象好嗎？」接著賴要求周將話收回去，周反而加碼，連續指賴「像流氓」，總共有8次。

周玉蔻在節目短短1個小時，連續說「你不要像流氓」、「你剛才那就是流氓」、「流氓就是這個樣子」、「警察上節目像流氓」、「警察像流氓就是這種嘴臉」，賴坤柚憤而提告。

周辯稱，她是基於自身成長環境的經驗，並非毫無根據的謾罵，政論談話討論退休警察人員年金改革，內容事涉公益。而且她已在臉書上公開發表聲明道歉，不需要再次賠償

法官認為，「流氓」就是指尋釁鬧事、為非作歹的不法份子，周玉蔻短時間多次指稱賴為「流氓」，並非客觀、理性表達自身意見，已超過合理的範圍，很難認定是出於「善意」發表的適當言論，足以讓賴感到難堪，影響其社會地位，判賠15萬元。

(中國時報)