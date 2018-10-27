選前之夜被封死 柯P喊修法

2018年10月27日 01:16 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

又是法規有問題？年底九合一選戰不到30天，各台北市長候選人陣營都搶到1123選前之夜路權，唯獨爭取連任的市長柯文哲沒搶到。他26日受訪時無奈說，沒辦法，預定的場地都被搶光了，還在想要去哪辦；但他也說，有人一次申請4個地方，不可能都用，要是有人申請10個，就可以把對手都「封死」，這就是問題。

這次沒辦法 事後再去修

事實上，柯文哲這次競選過程多次受阻，包括先前競選團隊租用co-working space小樹屋當作競選辦公室，卻被發現違反《台北市土地分區使用管制自治條例》，事後柯多次表示，法令不合時宜，土管規範要大修，目前北市府也預計明年著手修正以及後來，柯團隊辦理「行動競選總部園遊會」再度挨罰，柯雖乖乖認賠，但他也說「法律有很多地方要修」。

此次選前之夜沒有搶到路權，柯文哲也質疑，台北市可以作為競選的場地不多，若是一次就申請10個，到時候只用1個，但其餘9個（別人）不能用，這是好問題。

媒體追問，是否認為路權申請規定不妥，想修改？柯文仍說，修改也要想怎麼修改，他倒覺得法律先訂，大家依法行政，如果法律有什麼不是很理想的地方，事後再慢慢去修改；這樣是否又會被質疑，申請不到才想修法？柯說，但這也是事後再去修，這次也沒辦法。

藍議員質疑 柯失利才提

國民黨議員徐弘庭認為，柯文哲自己選過2014，任內也經歷2016總統與立委選舉，但當時都沒提，卻在自己陣營借場地失利才提？即便要檢討法規，也該是通案而非針對個案，況且借場地也不只是借給選舉陣營。

(中國時報)