2.0版林智堅 擘畫5大城市願景

2018年10月27日 01:16 中國時報 陳育賢／竹市報導

無黨籍新竹市長候選人謝文進競總部26日召開記者會，說明當初掛名委刊廣告的吳桂芬將對林智堅及其競選總部主委提出告訴。（陳育賢攝）

爭取連任的民進黨新竹市長候選人林智堅26日舉行首場「明日新竹政策發表會」，林智堅形容自己是升級過的2.0版林智堅，他的5大城市願景建設藍圖不只是夢想，未來更將逐一實現，目標是讓新竹市成為台灣的典範，創造美好的「明日新竹」。

林智堅表示，5大城市願景計畫包括核心城市、田園城市、智慧城市、友善城市及美學城市。核心城市是因這座百年、曾是桃竹竹苗政治經濟文化中心，但過去執政者卻忽略其重要性，因此上任後即向中央爭取經費，未來將推動涵蓋大車站計畫、竹科X計畫、總圖書館、醫療合作平台等7項子計畫。

田園城市計畫將推動自然生態、河海廊帶、整合綠地系統、步行城市、觀光休憩等5項子計畫，重建自然與城市的關係。智慧城市則立基於竹科、國家級研究單位及5所大學，舉凡資料決策中心、數位市民身分系統、智慧運輸系統、共享運具、環境感測器及智慧學習環境等，目的都是希望提升市民生活效能。

廣告掀波 委刊者告林智堅

美學城市將發展專屬新竹市的城市氣質，提升市民對城市的認同感與凝聚力，透過各種設計與美學發展、古蹟轉型，要讓城市更美。

對手無黨籍新竹市長候選人謝文進競選總部26日則召開記者會，針對日前林智堅及競選總部指謝總部委刊的廣告是抹黑不實中傷將提告一事，委刊的吳桂芬決定提出告訴，控告林智堅誣告爛控，及林智堅與其競選辦公室主任共同誹謗罪。

林選辦遞狀 完成告發程序

林智堅競選辦公室主任黃任瑋表示，10月17日已針對該則不實廣告委由律師遞狀，完成告發程序，一切交由司法處理。他說，林智堅自始即宣示「3不1要」，不抹黑、不攻擊、不造謠，要比政績、政策，也呼籲選民共同抵制負面的選舉文化。

(中國時報)