林明溱談政績 批綠操弄司法

2018年10月27日 01:16 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投縣長候選人洪國浩（右二）將墳墓變公園，政績受到蔡英文總統的肯定。（廖肇祥攝）

國民黨南投縣長候選人林明溱與埔里鎮長候選人吳國昌，26日在埔里舉辦競選總部聯合成立大會，林明溱痛批，民進黨執政讓人民生活愈來愈艱苦，甚至操弄司法，成整肅異己的工具；他並細數自身政績，批對手所謂「減債魔術」是假的，怎麼好意思拿來說嘴。

林明溱上台先述說他在產業道路、野溪整治、開發福興溫泉區等政績，任內推動疏浚砂石給孩子們吃免費營養午餐，全國只剩南投縣還有這項德政。接著林明溱指出，花蓮縣長推舉太太徐榛蔚拚接班，執政黨竟動用司法整肅，屏東縣有7位、新竹縣有6位縣議員被判刑，都是國民黨籍，民進黨當政，司法沒有公正。

怒斥對手減債假的

林明溱並批評對手民進黨南投縣長候選人洪國浩「減債魔術師」文宣是假的，因「魔術本來就是假的」他表示，自己剛上任時縣府欠債167億元，如今負債縮減為113億元，他為南投縣減債53億元，才是真正的減債博士，對手減債1.8億元，竟也敢拿來說嘴。

洪國浩端數字回擊

洪國浩則回應，他接手草屯鎮長後還債1.8億元，決算書還有盈餘5.3億元，還債加盈餘共7.1億元，拿縣府與鎮公所比較相當不可思議，因公所的預算是縣府的1/43，像是拿小公司跟大企業比擬。縣府目前負債209億元，還不包括隱藏性債務，並非113億元，林明溱有責任對縣民說清楚。

(中國時報)