林明溱談政績 批綠操弄司法

南投縣長林明溱參與國民黨埔里鎮長候選人吳國昌競選總部成立大會，與黨籍縣議員、鎮民代表候選人一起高舉雙手喊「凍蒜」。

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中國時報
／南投報導
南投縣長候選人洪國浩（右二）將墳墓變公園，政績受到蔡英文總統的肯定。（廖肇祥攝）

國民黨南投縣長候選人林明溱與埔里鎮長候選人吳國昌，26日在埔里舉辦競選總部聯合成立大會，林明溱痛批，民進黨執政讓人民生活愈來愈艱苦，甚至操弄司法，成整肅異己的工具；他並細數自身政績，批對手所謂「減債魔術」是假的，怎麼好意思拿來說嘴。

林明溱上台先述說他在產業道路、野溪整治、開發福興溫泉區等政績，任內推動疏浚砂石給孩子們吃免費營養午餐，全國只剩南投縣還有這項德政。接著林明溱指出，花蓮縣長推舉太太徐榛蔚拚接班，執政黨竟動用司法整肅，屏東縣有7位、新竹縣有6位縣議員被判刑，都是國民黨籍，民進黨當政，司法沒有公正。

怒斥對手減債假的

林明溱並批評對手民進黨南投縣長候選人洪國浩「減債魔術師」文宣是假的，因「魔術本來就是假的」他表示，自己剛上任時縣府欠債167億元，如今負債縮減為113億元，他為南投縣減債53億元，才是真正的減債博士，對手減債1.8億元，竟也敢拿來說嘴。

洪國浩端數字回擊

洪國浩則回應，他接手草屯鎮長後還債1.8億元，決算書還有盈餘5.3億元，還債加盈餘共7.1億元，拿縣府與鎮公所比較相當不可思議，因公所的預算是縣府的1/43，像是拿小公司跟大企業比擬。縣府目前負債209億元，還不包括隱藏性債務，並非113億元，林明溱有責任對縣民說清楚。

(中國時報)

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