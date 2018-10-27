涂遭前親信爆料 蕭、黃促踹共

2018年10月27日 01:16 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

尋求連任的嘉義市長涂醒哲連續遭曾是親密戰友的前衛生局長黃維民爆料，指涉其品格操守的問題，另外2位市長選將蕭淑麗、黃敏惠26日異口同聲促涂出面說清楚，給市民一個交代，否則就不適任市長；涂競選陣營反批黃維民被利用為選戰工具。

涂營反批黃維民被利用

黃維民曾是涂醒哲2014年競選市長時的親信及核心幹部，涂當選後聘任他當衛生局長，去年因黃「被請辭」局長，2人不歡而散，公開鬧翻，黃維民歸建中正大學教職，今年9月24日中秋節、10月10日雙十節、10月25日光復節，分別寄發《討貪檄文》、《給涂醒哲的公開信～我不是不知道你（上、下集）》等3封信件。

這3封信均指涉涂醒哲入主市府後的人事安排、採購九價疫苗、公家資源及競選經費的流向等問題，麻辣程度一篇更勝一篇，且迅速流傳開來；日前《討貪檄文》更被製成印刷品約2萬份派報至各家戶，引發涂醒哲到地檢署按鈴申告，期以告止謗。

對手籲提說明證明清白

蕭淑麗說，她站在市長候選人的立場，認為市長人選的人格、品德操守，要經得起人民的考驗，希望涂市長應針對黃前局長的種種指控，提出說明、證明，證明自己的清白，否則失去當市長的資格。

黃敏惠也說，嘉義「民主聖地」最看重廉能，市長有義務針對自己曾任用而離職的政務官所提出的質問，出面說清楚、講明白，否則就不適任市長。到議會是說明的好機會，卻又請假不出席，涂市長用公家資源行銷自己，碰到不利自己的就躲起來，在害怕什麼呢？害怕被檢驗嗎？3篇文持續約月餘，市民有很多疑慮，大家都在等涂市長說明清楚。

涂營轟臨時會假公濟私

涂醒哲競選總部總幹事陳茂松表示，議員黃秋澤利用免責權在議會發表不負責任的言論，且議員蔡榮豐、蔡文旭均指出此次議會沒有重大議題，顯示開臨時會是為了選舉，假公濟私。

陳茂松說，蕭淑麗之友會散發不具名文宣攻擊涂市長，已按鈴申告，檢方仍在偵查中；蕭家班議員利用黃維民的文章在議會質詢，顯示黃已被利用為選戰工具，文章的目的也昭然若揭。

(中國時報)