選前判刑入獄 藍控政治迫害

2018年10月27日 01:16 中國時報 林和生 、 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

2014年屏東縣議長賄選案，最高法院判決8名國民黨議員集體行收賄確定，即將入獄服刑，26日除潘裕隆外，其餘7人在國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝陪同下，拿著「政治迫害」標語，質疑整起案件充滿政治操弄，更直言是韓國瑜旋風把執政黨逼急了。

嗆判決書毫無道理

縣議員王志豐表示，整起議長賄選案件，周典論被判無罪，那何來議長選舉「賄選」之說？後來院檢僅憑一名證人說詞就認定他要和周搭配參選正副議長，不過事後證明，他在副議長選舉一票未得，但院檢根本不採納說詞，他認為「整件事直接牽扯下屆議長選舉，是執政黨真正要打壓的目的」。

縣議員陳美瓊也認為，判決書內容對於她的索賄時間、地點不詳、索賄金額也不詳，一個議員難道那麼沒格調，賄選對價只有1、2萬元，「根本毫無道理」。

廖婉汝質疑，一般上訴案件駁回約半年內會確定，但整起事件卻拖了1年2個月，時間又選在投票前一個月駁回定讞，讓國民黨籍候選人失去參選資格，動機可議。

批綠出奧步救選情

不排除是民進黨近2年來執政績效不彰，且近期高雄市長候選人韓國瑜效應逐漸發酵，執政黨才會運用司法鏟除對手，從花蓮縣長傅崐萁、前雲林縣長張榮味、前南投縣長李朝卿及新竹縣5位國民黨籍議員均選在選前定罪，就能嗅到端倪，呼籲選民要用選票抵制這惡行。

整起案件中，包括現任議員陳美瓊、王志豐、潘裕隆及三地門鄉長歸曉惠，皆已完成地方公職人員選舉登記。其中王志豐堪稱縣議員第三選區藍營「少數鐵席」，第八選區議員潘裕隆則是把父親打下、再由自己壯大的江山拱手讓人，陳美瓊也被視為有機會連任，是否間接衝擊議長選情，外界仍在等著看。

(中國時報)