柯已簽名 首都市長辯論有譜

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中國時報
／台北報導

首都市長辯論有望成局！現任市長柯文哲之外，4名候選人都出席參加，引發柯迴避辯論的質疑。繼柯競選總幹事小野25日透露未來1個月，辯論會是重點工作項目，公共電視26日發出新聞稿證實，30日將與北市5名候選人陣營討論辯論會細節。

雖然柯文哲同意參與辨論，但國民黨候選人丁守中、民進黨候選人姚文智陣營以及無黨籍李錫錕昨受訪時仍異口同聲批評，先前柯文哲數度迴避辨論是不爭的事實，讓這場選戰已錯失很多辯論機會。柯文哲本月21日缺席學生主辦的青年論壇，據了解，原本另有一家電視台擬於28日舉辦電視辯論，但最後也因柯陣營沒同意而告吹。

公視昨天則進一步發出新聞稿表示，連同柯文哲在內，5名候選人都已經在同意書上簽名，下周二將邀集各陣營舉辦工作磋商會議，針對辯論時間、形式等細節加以討論。

雖然辯論將成局，但丁守中受訪時仍批「拖太久了！」作為首都市長一直迴避辯論，直到千夫所指才同意，完全是不對的。姚文智陣營發言人洪立齊也直指，先前一直頻繁、熱烈呼籲要辯論，尤其現任市長要交代政績、跟其他候選人面對面比較政見，才能讓選民更看清楚市政問題，但柯一直迴避，即使現在他願意參與，之前錯失很多機會的事實仍不能被忽略。

(中國時報)

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