求養喵星人 貓奴拚到書卷獎

2018年10月27日 01:16 中國時報 地方中心／綜合報導

桃園市民昕昕從小就想養貓，大學時仍不放棄養貓的希望，和家人多次商量後，家人決定讓步，只要昕昕在學校拿到代表成績優秀的書卷獎就允許。昕昕也因此努力讀書，終於成功圓夢，特別把愛貓取名「捲捲」。

人見人愛的黑色柴犬「RuBoo」今年剛滿2歲，牠最擅長張著水靈靈的大眼和可愛的小耳朵，蹲坐在門口，等著主人麥口回家。麥口笑說，RuBoo在聽見門把轉動時，便會急著找出最心愛的玩具，讓麥口一開門，就能看見RuBoo殷殷期盼的眼神與最溫暖人心的笑容。

貴賓狗聰明又可愛，一向是寵物犬的首選，民眾洪哲宇家中的紅貴賓「妹妹」，曾經長期伴老，已經是他家中不可或缺的成員，隨時間過去，妹妹雖然已經是老妹，依舊是洪家人心中的小可愛。

別以為烏龜沒有情緒，飼主ANNIE所養的2隻巴西龜可沒這個乖巧，平日看似沒任何動作，但若水盆在陽台曬到太陽，2龜會不斷在盆子裡游泳敲打，甚至爬到盆邊，用「不屑」的眼神，張開鼻孔瞪人，ANNIE說，突然看到牠們的表情嚇了一跳，之後哈哈大笑，往後也更細心照顧龜兄弟。

勞動部「衣啟飛翔創客基地」設計師設計了多款寵物創意造型雨衣，件件都能讓人愛不釋手，還可接受客製化訂製。近日舉辦寵物雨衣商品設計成果展，每件作品都洋溢著活潑浪漫的時尚氣息，讓人眼睛為之一亮。

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(中國時報)