朝陽科大與蒙古 推學術交流

朝陽科大校長鄭道明（右）與蒙古代表簽署合作協議，雙方將進行多管道交流。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

有感於蒙古人民共和國正在加速發展，急需各項基礎建設及科技教育人才，蒙古國會議員、官員與學校代表參訪朝陽科技大學，雙方並簽署學術合作協議，未來朝陽預計開設專班、協助訓練蒙古學生並提供獎學金，展開多方實質交流。

蒙古Uliastai市市長兼Zavkhan Province省長率領市議員、區長與教育相關官員，偕同蒙古全球領袖大學代表組團參訪朝陽科大，參觀透地雷達及3D光達掃描系統等營建工程系最先進的非破壞檢測儀器，對於台灣的教育品質表示高度肯定。

蒙古全球領袖大學創辦人兼校長B. OTGONBAT指出，朝陽科大在全球有超過600所姊妹校，國際排名也不斷攀升，經查訪台灣多所大專院校後，選定朝陽理工學院營建工程系為培育蒙古營建工程的訓練基地，未來將推薦優秀學生就讀朝陽營建專班，盼培育蒙古基礎建設的骨幹人才。

朝陽科大校長鄭道明表示，蒙古幅員遼闊、土地為台灣的50倍大，近年開始急速發展，卻缺乏基礎建設人才，盼未來雙方建立合作平台，朝陽將開設專班、以全英文授課方式教授蒙古學生，預計第1年將提供60個名額。

此外，蒙古方面也提出與朝陽科大進行短期學生交流、產學合作及教師研習、合作招生等合作，計畫在10年內送出1萬名學生到台灣學習各式技術。

(中國時報)

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