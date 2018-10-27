雲林縣長4選將 宣誓不買票

雲林檢警調宣導反賄選，縣長候選人林佳瑜、李進勇（前排右三、四）、張麗善、王麗萍（前排左三、四），在福安宮糖廠媽祖前宣誓。（許素惠攝）

友善列印
中國時報
許素惠／雲林報導

雲林地檢署26日舉辦反賄選宣導，使平日王不見王的4名雲林縣長候選人林佳瑜、李進勇、王麗萍與張麗善齊聚一堂，除在虎尾福安宮糖廠媽祖的見證下簽署不買票，同聲反賄選，也在報馬仔、千里眼、順風耳及媽祖率領下遊街，大陣仗宣導反賄選。

除了4位雲林縣長候選人外，4位虎尾鎮長候選人林新丁、丁學忠、陳威成與陳獻堂也受邀參與，即將屆滿轉換跑道選第三選區雲林縣議員的虎尾鎮長林文彬、時代力量第一、四選區雲林縣議員候選人廖郁賢、鍾政翰、無黨籍第三選區雲林縣議員參選人蔣伊瑄等也共襄盛舉，一同在媽祖的見證下，簽名支持乾淨選舉宣言，宣誓反賄選決心，期帶給雲林縣乾淨的選風。

雲林地檢署別出心裁，請出象徵公民力量的「啄木鳥」當反賄選識別圖騰，民眾只要在貼印著啄木鳥板前簽名支持反賄選，並拍照打卡，就送1條毛巾，藉以宣達「擦亮雲林、乾淨選舉、『巾』正讚」的反賄選理念，大家爭著與之拍照，效果很好。

雲林地檢署檢察長鄭鑫宏指出，目前該署接獲的賄選情資多達140多件，包括現金、禮品等各種賄選方式，正積極查辦。賄選會禍及全民及下一代子孫，靠賄選當選的人，絕對無法真正為民服務，檢舉賄選、人人有責，大家要一起響應反賄選，提升反賄選決心與行動力，乾淨選風。

張麗善希望司法不要淪為輔選工具，競爭者要比牛肉政見，不要抹黑造謠株連九族。李進勇強調查賄要有具體作為，鎖定特定對象，他並向各樁腳喊話查賄是玩真的，勿以身試法。王麗萍揚言發動網民依《選罷法》檢舉違規旗海看板，預計可為國庫增加上億收入。至於林佳瑜則不發一語就離開。

檢警調大隊人馬在媽祖、順風耳與千里眼的率領下，遊行虎尾街頭，強力宣導反賄選，浩浩蕩蕩的陣仗引人側目，宣導效果十足。

(中國時報)

朝陽科大與蒙古 推學術交流 屏北鄉長選戰 新仇舊恨又對上

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。