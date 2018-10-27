雲林縣長4選將 宣誓不買票

2018年10月27日 01:16 中國時報 許素惠／雲林報導

雲林地檢署26日舉辦反賄選宣導，使平日王不見王的4名雲林縣長候選人林佳瑜、李進勇、王麗萍與張麗善齊聚一堂，除在虎尾福安宮糖廠媽祖的見證下簽署不買票，同聲反賄選，也在報馬仔、千里眼、順風耳及媽祖率領下遊街，大陣仗宣導反賄選。

除了4位雲林縣長候選人外，4位虎尾鎮長候選人林新丁、丁學忠、陳威成與陳獻堂也受邀參與，即將屆滿轉換跑道選第三選區雲林縣議員的虎尾鎮長林文彬、時代力量第一、四選區雲林縣議員候選人廖郁賢、鍾政翰、無黨籍第三選區雲林縣議員參選人蔣伊瑄等也共襄盛舉，一同在媽祖的見證下，簽名支持乾淨選舉宣言，宣誓反賄選決心，期帶給雲林縣乾淨的選風。

雲林地檢署別出心裁，請出象徵公民力量的「啄木鳥」當反賄選識別圖騰，民眾只要在貼印著啄木鳥板前簽名支持反賄選，並拍照打卡，就送1條毛巾，藉以宣達「擦亮雲林、乾淨選舉、『巾』正讚」的反賄選理念，大家爭著與之拍照，效果很好。

雲林地檢署檢察長鄭鑫宏指出，目前該署接獲的賄選情資多達140多件，包括現金、禮品等各種賄選方式，正積極查辦。賄選會禍及全民及下一代子孫，靠賄選當選的人，絕對無法真正為民服務，檢舉賄選、人人有責，大家要一起響應反賄選，提升反賄選決心與行動力，乾淨選風。

張麗善希望司法不要淪為輔選工具，競爭者要比牛肉政見，不要抹黑造謠株連九族。李進勇強調查賄要有具體作為，鎖定特定對象，他並向各樁腳喊話查賄是玩真的，勿以身試法。王麗萍揚言發動網民依《選罷法》檢舉違規旗海看板，預計可為國庫增加上億收入。至於林佳瑜則不發一語就離開。

檢警調大隊人馬在媽祖、順風耳與千里眼的率領下，遊行虎尾街頭，強力宣導反賄選，浩浩蕩蕩的陣仗引人側目，宣導效果十足。

(中國時報)