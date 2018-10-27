屏北鄉長選戰 新仇舊恨又對上

2018年10月27日 01:16 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

年底選戰，葉明博盼能獲得選民支持當選鹽埔鄉長。（林和生攝）

年底選舉，位處屏北地區的里港鄉長林秀琴爭取連任，在此屆補選落敗的許國華則派出子弟兵徐國銘應戰；另鹽埔鄉則由民進黨籍呂家萱對上無黨葉明博，2人同樣在此屆補選時曾經碰頭。兩鄉選戰新仇舊恨再度搬上檯面。

前里港鄉長張有權因賄選遭解職，補選時由妻子林秀琴代夫出征，當時對決民進黨提名的許國華，結果林以1100多票勝出，如今爭取連任氣勢如虹，對上許國華助理徐國銘，雙方各有派系力挺，競爭同樣激烈。

鹽埔鄉長選舉此屆原由前議員葉明博對決民進黨籍呂清輝，呂勝選後因涉嫌賄選自行辭職，補選時女兒呂家萱「代父出征」再戰葉明博，葉最後以300多票復仇成功，卻因樁腳買票被判當選無效，此次呂、葉續戰，猶如進入延長賽，勝負依舊呈現五五波的膠著拉鋸。

高樹鄉因鄉長廖文賢兩任屆滿，此次選戰出現群雄割據，從民進黨初選脫穎而出的楊秀文現為鄉代會副主席，且獲得廖表態力挺，聲勢看漲；前議員梁清旺雖在初選落敗，但獲得農會系統支持，實力一樣不容小覷。

另前鄉長王樹圍此次捲土重來，曾當選過3任高樹鄉長的他，擁有深厚基層實力；加上最後一刻登記的新人潘勝一，鄉長寶座呈現4搶1的局面。當地政壇人士分析，高樹閩南與客家村各占一半，過去選舉經驗，只要成功整合泰山村及舊寮村，就能贏得最後選戰。

九如鄉則由鄉長張振亮代表民進黨爭取連任，原本以為沒有其他競爭者，未料在登記最後一刻，由政治素人林相君出馬挑戰，讓人一頭霧水。

(中國時報)