新隆社區 擬2年後重建

2018年10月27日 01:16 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市公辦都更繼斯文里三期、南機場後再跨出一步，中正區新隆社區在市府協助輔導，社區管委會與國揚機構達成合作推動都更協議，雙方26日舉行合作意向書簽約典禮，成為市府公告台北市公辦都市更新實施辦法後首件輔導型公辦都更，接下來將進行住戶整合等作業，目標2020年底取得建照拆除重建。

新隆社區緊鄰中正紀念堂，屋況老舊且為海砂屋，住戶高達550戶、區分所有權人653人，是全國最大的都更案，由於整合困難，加上有建屋高度限制，歷經10年招商，都無廠商有意願擔任實施者，經市府從旁協助，社區自行找到建商擔任實施者推動都更。

新營里長、新隆社區主委何國榮指出，市府2年前發布台北市公辦都是更新實施辦法，社區決定採用「諮詢輔導型公辦都更」，由社區自行徵選都更實施者，協請市府辦理「公劃都更地區」等更新程序，省下不少時間與程序。

市長柯文哲昨出席簽約典禮致詞表示，推動都更勢在必行，但需要逐步去解決問題，像新隆社區有建物高度限制，因此透過都市計畫委員會，把建物南北側從絕對高度65公尺改為建築物高度65公尺，東北側建築高度53公尺放寬至65公尺，讓容積得以有效應用，有助推動都更。

新隆社區與建商簽約跨出都更第一步，接下來待11月結構鑑定報告出爐，並完成工地畫定及住戶簽約，目標2年後拿到建照動工重建。

(中國時報)