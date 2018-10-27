新隆社區 擬2年後重建

北市中正區新隆社區都更案跨出第一步，社區主委何國榮昨與建商代表簽訂合作契約，目標2020年取得建照拆除重建。（林縉明攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

北市公辦都更繼斯文里三期、南機場後再跨出一步，中正區新隆社區在市府協助輔導，社區管委會與國揚機構達成合作推動都更協議，雙方26日舉行合作意向書簽約典禮，成為市府公告台北市公辦都市更新實施辦法後首件輔導型公辦都更，接下來將進行住戶整合等作業，目標2020年底取得建照拆除重建。

新隆社區緊鄰中正紀念堂，屋況老舊且為海砂屋，住戶高達550戶、區分所有權人653人，是全國最大的都更案，由於整合困難，加上有建屋高度限制，歷經10年招商，都無廠商有意願擔任實施者，經市府從旁協助，社區自行找到建商擔任實施者推動都更。

新營里長、新隆社區主委何國榮指出，市府2年前發布台北市公辦都是更新實施辦法，社區決定採用「諮詢輔導型公辦都更」，由社區自行徵選都更實施者，協請市府辦理「公劃都更地區」等更新程序，省下不少時間與程序。

市長柯文哲昨出席簽約典禮致詞表示，推動都更勢在必行，但需要逐步去解決問題，像新隆社區有建物高度限制，因此透過都市計畫委員會，把建物南北側從絕對高度65公尺改為建築物高度65公尺，東北側建築高度53公尺放寬至65公尺，讓容積得以有效應用，有助推動都更。

新隆社區與建商簽約跨出都更第一步，接下來待11月結構鑑定報告出爐，並完成工地畫定及住戶簽約，目標2年後拿到建照動工重建。

(中國時報)

屏北鄉長選戰 新仇舊恨又對上 林緗亭愛犬 變身超萌助選員

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。