陳其邁雄中致詞 學弟喊「韓國瑜凍蒜」

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中國時報
／高雄報導

高雄市長藍綠對決火熱，就連沒投票權的高中生也為之瘋狂。民進黨候選人陳其邁26日以校友之姿出席雄中校慶，未料他上台致詞時，竟遭台下學弟不留情狠打臉、高喊「韓國瑜凍蒜」，空氣頓時凝結，事後陳大器回應「不搞怪就是不雄中人了！」自打圓場。

蝦米！陳其邁、韓國瑜並肩而行，甚至頭靠頭，似乎感受不到競爭的火藥味。這可不是本尊，而是昨天在雄中校慶上，學生無厘頭戴上兩位藍綠高市長候選人的面具繞場，也凸顯出此次選戰空前火熱，連學生族也要來摻一腳。

陳其邁昨返回母校，心情猶如洗三溫暖，一開始入場受到學弟們掌聲熱情夾道歡迎，不過在台上致詞時則有意外插曲，學弟在台下自拍竊竊私語「政治介入校園」，陳其邁問學生「聽得懂嗎？」學弟唱反調高喊「不懂」，陳演講結束後，學弟高分貝吶喊「韓國瑜凍蒜」，離台上有些距離，因此陳並未聽聞。

不過事後媒體問及陳其邁，如何看待「學弟挺韓國瑜？」，陳則大方回說，「搞怪就是雄中人的DNA，不搞怪就不是雄中人了！欣賞學弟幽默表現！」

雄中校長謝文彬也回應，先前學校有活動，身為校友的陳其邁也幾度致詞，並未因選舉而有所不同，但也強調「雄中自由學風，校園本就尊重個別意見，只要持相互尊重態度，平常心看待。」

「學長放一邊，政治歸政治！」雄中高三生張璟騰及徐丞佑高喊「韓國瑜凍蒜」，事後受訪時直說，不怕被貼上「職業學生」標籤，要大家儘管查證，張更透露「高一、高二生『涉世未深』較挺綠，高三則都支持韓國瑜居多」。

(中國時報)

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